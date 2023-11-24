На улицы городского округа Пушкинский вывели больше 80 машин для уборки снега

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова
С началом обильных осадков в городском округе Пушкинский приступили к уборке снега. Об этом в своём телеграм-канале написал глава муниципалитета Максим Красноцветов.
Всего на улицы горокруга вывели больше 80 единиц снегоуборочной техники. Также с последствиями снегопада справляются порядка 130 человек. В первую очередь очищают посадочные площадки на автобусных остановках, тротуары и лестницы-сходы. Управляющие компании занимаются уборкой входных групп и тротуаров вблизи многоквартирных домов муниципалитета.
Напомним, в 2022 года «Пушгорхоз» начал закупать новую технику. Всего было приобретено 75 единиц автотранспорта, среди них мини-погрузчики «Ant-1000», фронтальные погрузчики «Амкодор-332», оснащенные челюстными ковшами с обратным захватом и большими мощными щётками, а также грузопассажирские автомобили «Газель».
Читайте также:
Дорожники восстановили асфальтовое полотно на региональных трассах округа Пушкинский
В городском округе Пушкинский проверили коммунальные службы перед началом зимы
Убирать снег на улицах Подмосковья будут 18 тыс человек и 4 тыс единиц техники
«Прошу быть внимательными на дорогах. Водители, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Ожидается, что осадки продлятся все выходные», — написал Максим Красноцветов.
Читайте также:
Дорожники восстановили асфальтовое полотно на региональных трассах округа Пушкинский
В городском округе Пушкинский проверили коммунальные службы перед началом зимы
Убирать снег на улицах Подмосковья будут 18 тыс человек и 4 тыс единиц техники
Екатерина Шмакова