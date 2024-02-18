На выставке-форуме «Россия» 18 февраля проходит тематический День образования

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 18 февраля проходит тематический День образования. В его рамках в павильоне № 75 открылась пленарная сессия «Разговоры о важном: сфера образования».
Открывая заседание, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что этот тематический день касается каждого жителя нашей страны, так как образование — это ключ к будущему. Она отметила, что современная российская система образования является абсолютно универсальной и конкурентоспособной. В этой сфере трудится огромная армия учителей, педагогов, наставников, преподавателей вузов, которые учат наших детей, сказала вице-премьер. Она также подчеркнула, что мы можем по праву гордиться отечественной системой образования.
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Татьяна Голикова рассказала, что ещё в 2019 году Россия не попадала в десятку лучших стран по качеству образования. Многие наработки времён Советского Союза, уровень обучения в котором высоко котировался во всём мире, были, к сожалению, утрачены. Президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена задача войти в число десяти лучших стран по качеству образования, что и произошло по итогам 2023 года, сказала заместитель председателя правительства.
Вице-премьер также отметила, что качество образования в России подтверждается отличными результатами российских школьников, которые они показывают, участвуя в различных международных олимпиадах. Например, в 2015 году из 38-ми возможных наград на предметных олимпиадах ученики российских школ получили 17 золотых наград. В 2023 году из 43-х золотых наград на международных олимпиадах 34 завоевали российские школьники. Татьяна Голикова поздравила ребят, учителей, своих коллег и гостей форума с этим достижением.
Фото: istockphoto/Smederevac
Заместитель главы российского правительства напомнила, что нам всем вместе довелось пережить тяжелые времена в 90-е годы прошлого века, когда система образования планомерно разрушалась, школы и детские сады передавались в аренду банкам и коммерческим структурам, учителя уходили торговать на рынок, чтобы выжить. Сегодня по поручению главы государства федеральным правительством и регионами предпринимаются беспрецедентные меры по поддержке системы образования, и это не могло не дать свои плоды, заключила Татьяна Голикова.
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Вице-премьер также отметила, что качество образования в России подтверждается отличными результатами российских школьников, которые они показывают, участвуя в различных международных олимпиадах. Например, в 2015 году из 38-ми возможных наград на предметных олимпиадах ученики российских школ получили 17 золотых наград. В 2023 году из 43-х золотых наград на международных олимпиадах 34 завоевали российские школьники. Татьяна Голикова поздравила ребят, учителей, своих коллег и гостей форума с этим достижением.
Фото: istockphoto/Smederevac
Заместитель главы российского правительства напомнила, что нам всем вместе довелось пережить тяжелые времена в 90-е годы прошлого века, когда система образования планомерно разрушалась, школы и детские сады передавались в аренду банкам и коммерческим структурам, учителя уходили торговать на рынок, чтобы выжить. Сегодня по поручению главы государства федеральным правительством и регионами предпринимаются беспрецедентные меры по поддержке системы образования, и это не могло не дать свои плоды, заключила Татьяна Голикова.
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Александр Бойцов