Радио1
Главная / Новости / Общество/ На выставке-форуме «Россия» 18 февраля проходит тематический День образования

На выставке-форуме «Россия» 18 февраля проходит тематический День образования

18 февраля 2024, 12:07
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 18 февраля проходит тематический День образования. В его рамках в павильоне № 75 открылась пленарная сессия «Разговоры о важном: сфера образования».
Открывая заседание, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что этот тематический день касается каждого жителя нашей страны, так как образование — это ключ к будущему. Она отметила, что современная российская система образования является абсолютно универсальной и конкурентоспособной. В этой сфере трудится огромная армия учителей, педагогов, наставников, преподавателей вузов, которые учат наших детей, сказала вице-премьер. Она также подчеркнула, что мы можем по праву гордиться отечественной системой образования.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев


Татьяна Голикова рассказала, что ещё в 2019 году Россия не попадала в десятку лучших стран по качеству образования. Многие наработки времён Советского Союза, уровень обучения в котором высоко котировался во всём мире, были, к сожалению, утрачены. Президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена задача войти в число десяти лучших стран по качеству образования, что и произошло по итогам 2023 года, сказала заместитель председателя правительства.

Вице-премьер также отметила, что качество образования в России подтверждается отличными результатами российских школьников, которые они показывают, участвуя в различных международных олимпиадах. Например, в 2015 году из 38-ми возможных наград на предметных олимпиадах ученики российских школ получили 17 золотых наград. В 2023 году из 43-х золотых наград на международных олимпиадах 34 завоевали российские школьники. Татьяна Голикова поздравила ребят, учителей, своих коллег и гостей форума с этим достижением.

Фото: istockphoto/Smederevac

Заместитель главы российского правительства напомнила, что нам всем вместе довелось пережить тяжелые времена в 90-е годы прошлого века, когда система образования планомерно разрушалась, школы и детские сады передавались в аренду банкам и коммерческим структурам, учителя уходили торговать на рынок, чтобы выжить. Сегодня по поручению главы государства федеральным правительством и регионами предпринимаются беспрецедентные меры по поддержке системы образования, и это не могло не дать свои плоды, заключила Татьяна Голикова.

Читайте также:

Голикова: кабмин России обновит указ президента и меры соцподдержки

Голикова заявила о нехватке педагогов в России

Голикова и Воробьёв дали старт строительству 20 школ
#россия
#школы
#качество
#образование
#школьники
#детские сады
#татьяна голикова
#учителя
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Гаврилов рассказал, выращивание какого цветка грозит тюремным сроком
Депутат Гаврилов: За выращивание ипомеи трёхцветной можно получить тюремный срок
18 февраля 2024, 10:58

Фото: istockphoto/Ridwan Arifin

Депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов, представляющий фракцию КПРФ, рассказал, что в некоторых случаях за выращивание популярного дачного цветка ипомеи трёхцветной может наступить уголовная ответственность, предусматривающая до двух лет лишения свободы.
Этот садовый цветок бабушки-дачницы очень любят высаживать вдоль садовых оград на своих участках, рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости. Теперь с этими растениями садоводам-любителям следует быть очень аккуратными. Если количество ипомеи трёхцветной на участке превышает сто вьюнков, то это уже будет квалифицировано как преступление, предупредил депутат.

Сергей Гаврилов также подчеркнул, что хранение или получение семян ипомеи трёхцветной в количестве хотя бы трёх граммов также будет рассматриваться как уголовное преступление. В этом случае санкции предусматривают лишение свободы на срок до двух лет. Установлено, что вещества, содержащиеся в семечках ипомеи галлюциногенные, то есть наркотические. Депутат также напомнил, что ответственность также предусмотрена за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.

Читайте также:

Стало известно, какие растения на дачном участке самые опасные

Юрист объяснил, за какие растения на участке дачника могут оштрафовать

Подмосковным дачникам объяснили, за какие растения на участке можно сесть в тюрьму
#преступление
#санкции
#хранение
#депутат
#наркотики
#растения
#участок
#цвет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Учёные назвали главную угрозу мировой продовольственной безопасности
Участившиеся набеги саранчи угрожают мировой продовольственной безопасности
18 февраля 2024, 10:11

Фото: istockphoto/pawopa3336

Всё более частые набеги саранчи на посевы сельскохозяйственных культур, вызванные глобальным потеплением климата, могут стать уже в самое ближайшее время серьёзной угрозой для мировой продовольственной безопасности.
Об этом пишут китайские и сингапурские учёные Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан и Сяоган Хэ в своей статье для научного журнала Science Advances. В материале говорится о необходимости усиления контроля за миграцией саранчи в общемировом масштабе. Эта мера востребована, так как из-за глобального потепления нашествия этих вредителей полей повсеместно становятся всё более массовыми и носят поистине опустошающий характер.

Повышение средней температуры воздуха и увеличение количества осадков создают благоприятные условия для размножения этих насекомых в ранее нетипичных для нашествий районах и ухудшают ситуацию в традиционных «горячих точках», указано в публикации. Более того, ареал обитания вредителей продолжает расширяться. Участились случаи одновременных набегов саранчи в удалённых друг от друга районах, например, в Индии и Марокко. Такая ситуация может привести к тяжёлым неурожаям и подорвать мировую продовольственную безопасность, предостерегают учёные.

Читайте также:

Саранча на юге России в августе 2023: чем грозит нашествие

Политический аналитик Асафов: Мировые цены на продовольствие продолжат расти

Орешкин: США и Европа могут обречь на голод другие страны
#безопасность
#урожай
#климат
#насекомые
#вредитель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Космонавты Кикина и Федяев могут не стать Героями России из-за полёта на корабле США
Кикина и Федяев могут не стать Героями России из-за полёта на Crew Dragon
18 февраля 2024, 09:30

Фото: РИА Новости/Кирилл Калинников

Российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев, которые летали на Международную космическую станцию (МКС) на американском космическом корабле Crew Dragon, могут не получить звание Героев Российской Федерации.
Такое мнение выразил историк космонавтики Александр Железняков. Ранее звание Героев России было присвоено космонавтам Денису Матвееву и Сергею Корсакову, впервые отправившимся в космос в составе экспедиции МКС-67 в 2022 году, напоминает РИА Новости. Пока не получили наград за свой первый полёт за пределы земной атмосферы россияне Анна Кикина и Андрей Федяев. Их доставил на МКС и вернул на Землю американский космический шаттл Crew Dragon по программе совместных с США перекрёстных полётов.

Российский историк космонавтики Александр Железняков предположил, что свои награды Кикина и Федяев получат, но это не будут Золотые звёзды Героев России. Связано это с тем, что полёты на американских кораблях многоразового использования котируются у нас не так высоко, как на отечественных «Союзах». Поэтому награды будут не такие весомые, считает историк.

Читайте также:

Российский космонавт Кононенко установил новый рекорд по пребыванию в космосе

Женщина-космонавт потеряла сумочку в открытом космосе

Космонавт Артемьев раскрыл, как начать создание лунной базы
#сша
#космос
#мкс
#награды
#космонавт
#мнение
#россияне
#полеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В семье российского хоккеиста Панарина родился второй сын
18 февраля 2024, 06:45

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

У российского нападающего хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и его супруги Алисы Знарок родился второй сын, сообщил телеканал «Матч ТВ».
Источник отмечает, что как мать, так и новый малыш чувствуют себя хорошо. Предыдущий ребенок в семье, Лука, появился на свет в январе 2023 года.

Панарин и Знарок поженились в 2020 году. Алиса — дочь бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка.

В своей карьере 32-летний Панарин выигрывал чемпионат мира среди молодежи 2011 года и стал серебряным призером чемпионата мира 2015 года в составе сборной России.

Кроме того, он играл за различные клубы, такие как СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина-2015, «Ак Барс», «Витязь», «Коламбус». С 2019 года Артемий выступает за «Рейнджерс». В текущем сезоне Панарин набрал 71 (31 40) очко в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Читайте также:

Хоккеист Артемий Панарин стал отцом

Хоккеист Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» за 22 года, который оформил покер на выезде

Тренер Плющев объяснил успехи хоккеиста Панарин семейной поддержкой
#ребёнок
#витязь
#чемпионат мира
#нхл
#мать
#свет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о причастности Великобритании к атаке на Ил-76
РИА: британские советники Киева причастны к атаке на Ил-76 с пленными ВСУ
18 февраля 2024, 06:22

Фото: iStock/CatEyePerspective

За атаку на Ил-76 с пленными бойцами украинских Вооруженных сил, который сбили украинской ракетой, прямо или косвенно ответственны советники из Великобритании, передает РИА Новости со ссылкой на источник.
По его словам, британские советники действовали под давлением, без предварительного согласования со штабом ПВО в Киеве и без дополнительной проверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью.

Газета The New York Times 8 февраля сообщила, что американские чиновники признали, что российский военный самолет Ил-76 был действительно сбит зенитным ракетным комплексом Patriot, произведенным в США.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны России, на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. В результате крушения никто не выжил.

Читайте также:

МО: На борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 65 украинских пленных

Известия: Ил-76 могли сбить ракетой Patriot

Расчетом атаковавшего Ил-76 ЗРК Patriot могли управлять американцы
#мо
#самолет
#сша
#проверки
#чиновники
#минобороны
#крушение
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Овечкин продлил результативную серию до восьми матчей
Овечкин довел свою результативную серию в НХЛ до восьми игр
18 февраля 2024, 06:16

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Монреаль», российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей, продлив свою серию с набранными очками до восьми игр.
Овечкин сделал результативную передачу в первом периоде матча, что стало для него 24-й результативной передачей в текущем сезоне. На момент его ассиста счет в игре был 2:1 в пользу «Вашингтона». В итоге «столичные» выиграли 4:3.

За последние восемь матчей Овечкин забросил шесть шайб и сделал четыре результативные передачи.

На счету 38‑летнего Овечкина 836 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, лидирует по этому показателю канадец Уэйн Гретцки (894).

Читайте также:

Овечкин забил в шестом матче подряд впервые за пять лет

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 59 голов

Российский хоккеист Овечкин превзошёл очередной рекорд Уэйна Гретцки
#нхл
#счёт
#овечкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности
Гидрометцентр: в Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
18 февраля 2024, 05:59

Фото: istockphoto.com/vkph

По данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра, в Москве ожидаются небольшие осадки, сильный ветер, гололедица и температура от минус 1 до плюс 1 градуса в воскресенье.
Прогноз предполагает облачность с прояснениями, небольшие осадки, которые местами могут быть умеренными, а также возможность образования гололедицы.

Ветер может достигать порывов до 15 метров в секунду. В связи с этим объявлен «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области.

Читайте также:

Метеоролог Старков: «В Москву возвращается оттепельная погода»

Метеоролог Позднякова: К февралю погода станет более устойчивой

Политобозреватель Перла о метели в Москве: «Может быть, это военная погода»
#погода
#прогноз
#ветер
#осадки
#метеоролог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Сахалине спасли 21 рыбака с оторвавшейся льдины
МЧС: у берегов Сахалинской области спасли 21 рыбака с оторвавшейся льдины
18 февраля 2024, 05:53

Фото: iStock/Marek Trawczynski

Около 50 человек оказались на оторвавшейся льдине у берегов Сахалинской области.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС по Сахалинской области, 21 рыбак уже спасены. Кроме того, запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России для оказания помощи.

По данным на 12.00 (4.00 мск), 21 человек были доставлены на берег. Дополнительные спасатели выехали в село Стародубское с моторной лодкой.

На 13.00 (05.00) запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России. По уточненным данным, на льдине все еще находятся около 50 человек.

Ранее сообщалось, что льдина с 14 рыбаками откололась в Охотском море в районе села Стародубское в Сахалинской области, и на место происшествия выдвинулись спасатели.

Читайте также:

В Японии рыбаки обнаружили трех человек на месте падения конвертоплана

Рыбаки попали под обстрел ВСУ в Брянской области

В Москве рыбаки выловили из реки боевую гранату
#спасатели
#реки
#мчс
#море
#рыбаки
#село
#человек
#происшествия
#telegram
#всу
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленского обвинили в антиукраинском преступлении
Олег Соскин охарактеризовал назначение Сырского главкомом ВСУ как преступление
18 февраля 2024, 05:18

Фото: Wolfgang Rattay/Reuters

Назначение Александра Сырского командующим ВСУ было преступлением против Украины. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Это [назначение Сырского] преступление. Поэтому за него надо отвечать импичментом, наверное, Зеленский?» – сказал Соскин.

По его словам, в такой ситуации страна не сможет удержать фронт.

«Мы уже можем говорим, что Сырский и вот этот паренек, которого назначили главой Генштаба, они не тянут», – отметил он.

Соскин назвал пустыми все заявления президента Украины Владимира Зеленского о будущих победах. По его мнению, Запад не оказывает Киеву материальной помощи, а попытки получить поставки из США также не увенчались успехом.

Читайте также:

Главком ВСУ Сырский подтвердил провал контрнаступления Украины

Главком ВСУ Сырский признал, что Украина отказалась от наступательных операций

Зеленский назначил главкомом ВСУ Сырского
#владимир зеленский
#украина
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф