На Землю скоро обрушится новая магнитная буря

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Новая магнитная буря обрушится на Землю во вторник, 23 января. Данные об этом появились в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, о которых сообщает РИА Новости.
По данным ученых, к 6 утра вспышка достигнет уровня G1, который характеризуется как слабая буря. До и после данной вспышки будут происходить геомагнитные возмущения.
Сообщается, что на следующий день магнитный фон будет оставаться в норме.
Ранее доктор медицинских наук Дмитрий Еделев порекомендовал в период, когда происходят магнитные бури, больше отдыхать, не заниматься физическими нагрузками и спортом. Особенно это нельзя делать людям, у которых есть заболевания, связанные с сердцем.
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Сообщается, что на следующий день магнитный фон будет оставаться в норме.
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Екатерина Коршунова