Над Россией 18 ноября вспыхнет яркий звездопад: где увидеть и когда будет

Фото: istockphoto/Olga Beliaeva
Россияне смогут увидеть метеорный поток, который станет самым ярким звездопадом года. Редакция «Радио 1» расскажет, когда пройдет редкое космическое явление, и где его можно увидеть лучше всего.
Метеорный поток Леониды: где увидеть и когда будет
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Астрономы называют метеорным потоком явление, которое происходит при сгорании метеорных тел в атмосфере Земли. Необычное название метеорный поток получил из-за созвездия, в котором находится радиант потока. Так называют область, откуда происходит «извержение» метеоров, которые с Земли напоминают падающие звезды.
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Скорость падения метеоров огромна и может достигать 70 км/с. Явление происходит один раз в 33 года, однако интенсивность падения метеоров всегда разная.
Метеорный поток Леониды: история наблюдений
Метеорные потоки необычны тем, что звездопад происходит с большой интенсивностью. С Земли в течение одного часа можно увидеть более десятка падающих метеоритов.
Фото: istockphoto/Cylonphoto
Впервые космическое явление описал патриарх Александрийский Евтихий II. Предки считали, что метеорный поток Леониды проходит перед концом света. Такому поверью предшествовал звездопад, который произошел в 1833 году. Метеорный поток накрыл все Северное полушарие. Более 100 тысяч метеоров в час можно было наблюдать с Земли.
Метеорологи уверяют, что космическое явление для человечества безопасно.
Как метеорный поток Леониды может влиять на психическое состояние
Метеорный поток не оказывает влияние на состояние людей. Однако те, кто страдает хроническими болезнями сердца могут почувствовать недомогание.
Астрологи рекомендуют ограждать себя от негативных переживаний в дни, когда в космосе наблюдается какая-либо активность.
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Анастасия Крестьянова