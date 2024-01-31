Налоговая подала в суд на Сергея Лазарева

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На музыканта Сергея Лазарева подали в суд из-за долгов. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По данным издания, причиной стала несовременная оплата артистом налогов. ООО «Пудель-штрудель», где Лазарев является учредителем, уже в процессе ликвидации. Компания занималась праздничными блюдами для животных.
На данный момент на счету певца долг в 137 тысяч рублей, 46 тысяч из них накопилось за работу «Пуделя-штруделя», а 90 тысяч висят на предприятии ООО «Рижский кофе», которое занимается развитием ресторанов и доставкой продуктов.
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Алина Юрчак