Нападавшую на людей мартышку поймали в Хабаровском крае

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В Комсомольске-на-Амуре поймали мартышку, которая терроризировала местных жителей и укусила двух человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что хозяева регулярно выпускали животное, которое бегало по улицам и нападало на местных жителей. По словам одной из пострадавших от мартышки, ей пришлось зашивать руку из-за укуса.
Сотрудники экстренных служб смогли поймать агрессивную мартышку, которая была отправлена в ближайший питомник.
Ранее сообщалось, что крупный лев сбежал из цирка, расположенного на улице Медитерранео в итальянском городе Ладисполи под Римом. Реакция местных жителей на произошедшее была разнообразной: у кого-то вызвала панику, в то время как другие выразили радость по поводу побега животного из цирка.
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Сотрудники экстренных служб смогли поймать агрессивную мартышку, которая была отправлена в ближайший питомник.
Ранее сообщалось, что крупный лев сбежал из цирка, расположенного на улице Медитерранео в итальянском городе Ладисполи под Римом. Реакция местных жителей на произошедшее была разнообразной: у кого-то вызвала панику, в то время как другие выразили радость по поводу побега животного из цирка.
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Екатерина Коршунова