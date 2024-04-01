«Настоящий дьявольский квест»: Эксперт Гришина о нововведениях в маркировке одежды

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С 1 апреля в России началась обязательная маркировка новых категорий товаров легкой промышленности: одежды из искусственного меха и фетра, спортивных и лыжных костюмов, отдельных предметов спецодежды, трикотажных мужских рубашек, мужских костюмов, пиджаков, брюк, блузок, шалей, шарфов, кашне, платьев, юбок, а также мужских и женских курток, пальто, плащей и других товаров.
Каким образом предприятия реагируют на такие нововведения, какие могут быть перспективы, в том числе для малого бизнеса, и какие есть подводные камни в этой ситуации в беседе с «Радио 1» рассказала председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.
Что такое маркировка продукции?
Сама идея маркировки товаров — безусловно, хорошая. Когда покупатель видит код на товаре, он может быть уверен, что продукция соответствует стандартам качества и проверена производителем. Вот только для предпринимателей подобная система создает множество проблем, вплоть до того, что некоторые из них понимают, что не могут с ними справиться, и закрывают свои производства.
Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» подчеркивает, что сама по себе маркировка товаров — это хорошая экономическая история. Для потребителя это очень хорошо. Но та система, которая внедряется в России, это «какой-то клоун, который по земле ходит не ногами, а на руках, потому что очень смешной и очень нелепый».
А что было раньше?
В «эпоху коронавируса», в 2021 году многие предприниматели обращались к властям с просьбами приостановить внедрение маркировки. В своих требованиях представители бизнеса заявляли, что «маркировка не нужна никому из тех, кого обязали в ней участвовать — ни производителям, ни торговцам, ни покупателям. Для них она представляет исключительно непонятную и раздражающую нагрузку». Тогда представители производств увидели в маркировке введение косвенного налогообложения, которое в конечном счете разорит малый бизнес и приведет к закрытию предприятий. На тот момент власти не услышали призывы предпринимателей.
Какие выводы?
Механизм маркировки в том виде, в каком он сейчас существует, — это, по мнению собеседницы «Радио 1», издевательство над бизнесом. На предприятиях сокращается штат производственников, которые занимаются непосредственно изготовлением товара, и увеличивается штат сотрудников, которые занимаются именно процессом маркировки товаров. Брак у значков маркировки, которые прикрепляются к продукции, должны ликвидировать именно сотрудники предприятий, а не «Честного знака», как это казалось бы логичным. Вся работа по изътию партии неправильно промаркированного товара из магазинов и дальнейшие действия по исправлению ситуации — в зоне исключительной ответственности самих представителей бизнеса. Перемаркировка осуществляется также силами предприятия.
Есть мнение, что нет необходимости вводить маркировку на такой широкий перечень товаров, как пытаются сделать в России. Существуют категории товаров, которым действительно необходима маркировка для того, чтобы избавить рынок от подделок и контрафакта — это табачные изделия, алкоголь и лекарства. Председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина считает, что «если это не затрагивает жизнь и здоровье граждан, то абсолютно лишнее оформлять маркировку на такой товар».
Всеми недоработками и косяками процесса маркировки занимается предприятие. А тогда какова тогда роль у сотрудников компании «Честный знак»?
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Что такое маркировка продукции?
«Казалось бы, маркировка стоит всего 60 копеек за единицу товара. Но если бы вы знали, сколько приходится проходить этапов, чтобы замаркировать ту или иную вещь на производстве... Это настоящий «дьявольский квест». А если еще учесть расходы на оборудование, которые висят на предпринимателях «как гири», или расходы на содержание штата специальных сотрудников, которые занимаются маркировкой...», — рассказала Гришина.До 1 апреля в легкой промышленности России маркировалось примерно 8-10% продукции, сейчас количество выросло до 80%. К сожалению, все замечания предпринимателей так и не были учтены государством. И это касается не только легкой промышленности, но и молочной сферы, и прочих.
«Беда в том, что на производство приходится брать целый штат людей, которые занимаются именно маркировкой продукции, а также решением проблем, связанных с ней», — сообщила председатель РОО «Содействие малому бизнесу».Удобно ли это конечному потребителю?
«Конечно же нет! Например, определенные модели одежды, которые меняются от сезона к сезону, из-за маркировки тормозятся на этапе реализации и не могут конкурировать с иностранными брендами, которые не проходят процесс маркировки, а значит являются более мобильными», — уверена собеседник «Радио 1».Вместе с тем, расходы на оборудование для маркировки и содержание штата специальных сотрудников на предприятиях делают товары дороже по цене, от чего страдает конечный потребитель.
«Должна быть бесплатная маркировка, предоставление бесплатного оборудования для этого. А так получается, что государство проводит маркировку за счет предпринимателей», — констатировала Гришина.Какова роль государства в этом процессе?
«Указывать и получать деньги», — кратко сформулировала ответ защитница прав представителей малого бизнеса в России.Государство не слышит бизнес, поступая по принципу «нам сверху видно все, ты так и знай». Но крайне важно, по мнению Гришиной, государственным институтам получать обратную связь от предпринимаетелей на вводимые нормативно-правовые акты, регламентирующие сферу торговли. «Любая инициатива от государства должна быть услышана в ответном слове предпринимателя».
Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» подчеркивает, что сама по себе маркировка товаров — это хорошая экономическая история. Для потребителя это очень хорошо. Но та система, которая внедряется в России, это «какой-то клоун, который по земле ходит не ногами, а на руках, потому что очень смешной и очень нелепый».
А что было раньше?
В «эпоху коронавируса», в 2021 году многие предприниматели обращались к властям с просьбами приостановить внедрение маркировки. В своих требованиях представители бизнеса заявляли, что «маркировка не нужна никому из тех, кого обязали в ней участвовать — ни производителям, ни торговцам, ни покупателям. Для них она представляет исключительно непонятную и раздражающую нагрузку». Тогда представители производств увидели в маркировке введение косвенного налогообложения, которое в конечном счете разорит малый бизнес и приведет к закрытию предприятий. На тот момент власти не услышали призывы предпринимателей.
«Этот вопрос периодически поднимается, он уже как вопль, причем, реальную картину дают производственники именно с мест. Те чиновники, которые пишут законы, вы спуститесь с Галактики, в которой вы летаете, на грешную землю и посмотрите, как реализуется на практике система маркировки. Повторюсь, сама идея хорошая, но то, как она реализуется — совершенно бездумно, это неправильно», — рассказала Гришина.Итогом такой ситуации может стать то, что бизнес будет вынужден уходить в «теневой сектор» и скрывать от государства аспекты производства, разочарованный тем, что «государство его не слышит».
Какие выводы?
Механизм маркировки в том виде, в каком он сейчас существует, — это, по мнению собеседницы «Радио 1», издевательство над бизнесом. На предприятиях сокращается штат производственников, которые занимаются непосредственно изготовлением товара, и увеличивается штат сотрудников, которые занимаются именно процессом маркировки товаров. Брак у значков маркировки, которые прикрепляются к продукции, должны ликвидировать именно сотрудники предприятий, а не «Честного знака», как это казалось бы логичным. Вся работа по изътию партии неправильно промаркированного товара из магазинов и дальнейшие действия по исправлению ситуации — в зоне исключительной ответственности самих представителей бизнеса. Перемаркировка осуществляется также силами предприятия.
«Штрафы за неправильную маркировку сумасшедшие! Там есть разновидности, они могут быть от 10 тысяч до 1 миллиона рублей», — сообщила Гришина.А все ли надо маркировать?
Есть мнение, что нет необходимости вводить маркировку на такой широкий перечень товаров, как пытаются сделать в России. Существуют категории товаров, которым действительно необходима маркировка для того, чтобы избавить рынок от подделок и контрафакта — это табачные изделия, алкоголь и лекарства. Председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина считает, что «если это не затрагивает жизнь и здоровье граждан, то абсолютно лишнее оформлять маркировку на такой товар».
«Я считаю маркировку лишним административным барьером, который является поводом, чтобы закошмарить предприятия и держать их в ежовых руковицах. Из сферы лёгкой промышленности я бы допустила введение маркировки только на детские товары», — поделилась мнением Гришина.Эксперт согласилась, что в сфере продаж алкоголя, табачной продукции и медицинских лекарств маркировка должна быть обязательной.
Всеми недоработками и косяками процесса маркировки занимается предприятие. А тогда какова тогда роль у сотрудников компании «Честный знак»?
«Компания следит, чтобы все правила, которые они написали, выполнялись. Выполняйте то, что мы вам написали», — охарактеризовала деятельность надзорного органа Гришина.Какие перспективы?
«Система эта в конечном итоге или умрет за ненадобностью так как предприятия массово начнут уходить в теневой сектор, или лопнет со скандалом. Программа до сих пор эксперементальная и имеет кучу огрехов. Систему надо пересматривать, делать коллегиальный орган, который будет моментально реагировать на запросы бизнеса и вести с ним диалог. У чиновников должна быть зона ответственности за их решения, как и у бизнеса», — подытожила собеседник «Радио 1».
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Мария Федоровцева