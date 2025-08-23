«Навоз против пыли»: Томские учёные нашли способ вдвое удешевить переработку отходов

23 августа 2025, 17:03

Томские ученые превращают навоз и угольную пыль в прибыль

Фото: Istock/Kondor83

Специалисты Томского политехнического университета разработали рентабельный метод утилизации отходов угледобывающей промышленности. Новая технология основана на использовании микроволнового пиролиза с применением в качестве катализатора органических отходов. Об этом сообщает MK.RU.





Традиционные методы ускорения пиролиза требуют дорогостоящих компонентов. Исследователи из Томска нашли альтернативу, предложив добавлять к угольной пыли биомассу, например, шелуху кедровых орехов или коровий навоз.



Как пояснил ведущий научный сотрудник Роман Табакаев, на основе установленных взаимосвязей между выходом продуктов и длительностью процесса были разработаны составы сырья. Один из компонентов в такой смеси, обеспечивающий высокий выход жидких продуктов, действует как катализатор.



Эксперименты подтвердили, что 10% добавка коровьего навоза ускоряет пиролиз вдвое, а скорлупа кедрового ореха снижает энергозатраты на 47,5%. Это делает переработку отходов рентабельнее и решает проблему утилизации биомассы.

