Названа опасная инфекция, которую могут переносить комары в России
Обитающие в России комары могут переносить лихорадку Западного Нила. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора на своем сайте.
В ведомстве отметили, что вирус регистрируется в стране с 1999 года. Чаще всего он встречается в южных регионах. Инфекция не передается от человека к человеку.
Основной мерой профилактики в Роспотребнадзоре назвали защиту от укусов комаров: на природе рекомендуется использовать репелленты, в домах и на дачах — москитные сетки и фумигаторы. Также следует не допускать застоя воды на участках, балконах и лоджиях, избегать заболоченных мест, а на прогулках у водоемов и в парках надевать закрытую одежду.
Среди симптомов лихорадки — высокая температура, головная боль, «ломота» в мышцах и сыпь на коже. При их появлении необходимо срочно обратиться к врачу.
В Роспотребнадзоре добавили, что заболевание распространено в странах с теплым климатом, включая Египет, Грецию, Израиль, Таиланд, Вьетнам и Индию, а также во многих регионах Африки, Азии, Европы и Северной Америки. Перед поездками в тропики ведомство советует уточнять эпидемиологическую ситуацию у туроператоров.
Читайте также: