Названа страна с самыми сексуально раскрепощёнными гражданами

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Страной с самыми сексуально раскрепощёнными гражданами, по данным проекта World Population Review, оказалась Турция. Об этом пишет Daily Mail.
В процессе данного проекта были собраны и проанализированы данные о количестве сексуальных партнеров в течение жизни у граждан 46 государств. Усредненное значение этого показателя для всех изученных стран мира оказалось равно 9.
Турция оказалось страной, жители которой имеют максимальное число сексуальных партнеров. За всю жизнь они в среднем занимаются сексом с 14,5 партнера. Малый разрыв у австралийцев и новозеландцев с 13,3 партнера и исландцев с 13 партнерами.
У среднего жителя КНР в течение жизни происходят интимные отношения с 3 партнерами, у жителей Индии — 3,1. В РФ среднее количество сексуальных партнеров в течение жизни равно 9.
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Турция оказалось страной, жители которой имеют максимальное число сексуальных партнеров. За всю жизнь они в среднем занимаются сексом с 14,5 партнера. Малый разрыв у австралийцев и новозеландцев с 13,3 партнера и исландцев с 13 партнерами.
У среднего жителя КНР в течение жизни происходят интимные отношения с 3 партнерами, у жителей Индии — 3,1. В РФ среднее количество сексуальных партнеров в течение жизни равно 9.
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Екатерина Коршунова