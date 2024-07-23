Названа сумма долгов Мавроди

Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди, умерший в Москве в 2018 году, оставил долги на более чем 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
В отношении Мавроди в период с 2007 по 2017 гг. было заведено более 200 исполнительных листов на общую сумму 1,607 млрд рублей. Из них 219 тысяч составляют присужденные судебной инстанцией госпошлины, более 252 млн— взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.
Уточняется, что после кончины Мавроди в банке исполнительных производств службы судебных приставов имело 2194 записи в отношении него.
Сергей Мавроди скончался 26 марта 2018 года. В 1989 он создал «МММ» — крупнейшую в истории России финансовую пирамиду. В 2011 и 2012 годах Мавроди создал повторные пирамиды, которые рухнули через несколько месяцев.
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Уточняется, что после кончины Мавроди в банке исполнительных производств службы судебных приставов имело 2194 записи в отношении него.
Сергей Мавроди скончался 26 марта 2018 года. В 1989 он создал «МММ» — крупнейшую в истории России финансовую пирамиду. В 2011 и 2012 годах Мавроди создал повторные пирамиды, которые рухнули через несколько месяцев.
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Екатерина Коршунова