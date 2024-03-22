NBC: в США выйдут в продажу первые в мире «умные пистолеты»

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Американская компания Biofire до конца марта начнет продажу первого в истории «умного пистолета», так называемого смартгана, который стреляет только в руках авторизованного пользователя, сообщает NBC.
9-миллиметровый пистолет будет стоить $1499. То есть он в два раза дороже обычного пистолета, но при этом оснащен технологией распознавания отпечатков пальцев и лиц. Генеральный директор и основатель компании Кай Клопфер заверил, что оружие тщательно протестировано и надежно.
Выстрелить из «умного пистолета» смогут до пяти авторизованных лиц. Как только оружие покинет их руки, пусковой механизм будет отключен. Цель концепции — предотвратить непреднамеренные выстрелы детей, самоубийства подростков, кражи и преступное использование оружия.
В Biofire уточнили, что первая партия таких пистолетов будет отправлена инвесторам и людям из ближайшего окружения компании. В последующие месяцы свои заказы получат первые платные клиенты, которых тысячи, утверждают в компании. Порядка трети заказчиков станут владельцем оружия впервые.
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Выстрелить из «умного пистолета» смогут до пяти авторизованных лиц. Как только оружие покинет их руки, пусковой механизм будет отключен. Цель концепции — предотвратить непреднамеренные выстрелы детей, самоубийства подростков, кражи и преступное использование оружия.
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Ювелина Бернст