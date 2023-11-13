Небольшой кусочек солнца: синоптик рассказал о погоде на неделе в Москве

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Предстоящая неделя в столичном регионе будет с переменчивой погодой. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В среду дожди прекращаются, и здесь наряду с повышением давления, с понижением температуры появляются шансы на то, чтобы увидеть в небе небольшой кусочек солнца. Но без тепла. Температура в среду — от +1 до +3 градусов днём, в четверг около нуля, а в пятницу первый день климатической зимы, когда вся среднесуточная температура будет ниже нуля. Ночью до -5, днём до -3 градусов», — рассказал Александр Шувалов.Читайте также:
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