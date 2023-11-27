Никакого алкоголя: гороскоп для всех знаков зодиака с 27 ноября по 3 декабря

Фото: IStock/cagkansayin
Неделя начинается с Полнолуния в Близнецах. Оно состоится в понедельник 27 ноября. О том, как это отразится на всех знаках зодиака, «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
В этот день необходимо беречь здоровье, лучше воздержаться от алкоголя. Важно выспаться. В спортивных тренировках надо избегать длительной нагрузки и нельзя поднимать тяжести. В деловой сфере благоприятно выстраивать доверительные отношения. В любови поднимется вопрос финансов. Его желательно обсудить честно и максимально деликатно.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овну надо исследовать новые возможности и уметь извлекать пользу из происходящего. Обещания на этой неделе ему лучше не давать, и самому не слишком обнадёживаться.
Тельцу лучше контролировать свои эмоции и страсть. В отношениях надо стремиться к гармонии и спокойствию.
Близнецам важно быть реалистами. Им нужно быть проницательными в общении и постараться понять истинные мотивы людей.
Рак с выгодой для себя сможет использовать счастливый шанс и найдёт оригинальный способ решения вопросов в деловой сфере.
Льву благоприятно быть ответственным и мудрым. Свои мысли и поступки надо тщательно взвешивать, а с активными действиями не желательно торопиться.
Деве стоит только захотеть и ее планы осуществляться. Поэтому ей надо пересмотреть список своих желаний и расставить приоритеты.
Весам хорошие манеры, тактичность и вежливость помогут в разрешении споров и разногласий.
Скорпиону нужно пробудить свою волю. Благоприятно временно ограничить общение необходимыми, приятными и желательными контактами.
Стрельцу важно себя радовать, обратить своё внимание на приятные события и искренне проявлять свои чувства.
Козерогу надо быть рассудительным и дисциплинированным. Своё будущее следует держать в своих руках и не полагаться на случай.
Водолей откроет в себе новые таланты. Воображение и умение быстро усваивать новую информацию помогут ему в этом.
Рыбам нельзя быть рассеянными. Мечтательность будет сбивать с пути на этой неделе. Необходимо фиксировать свой график дел в блокнот и обязательно делать копии важных писем и документов.
Читайте также:
Синоптик Ильин рассказал о мощной магнитной буре на Земле
«Дьявольская» комета взорвалась и движется к Земле: чемопасно космическое тело
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Тельцу лучше контролировать свои эмоции и страсть. В отношениях надо стремиться к гармонии и спокойствию.
Близнецам важно быть реалистами. Им нужно быть проницательными в общении и постараться понять истинные мотивы людей.
Рак с выгодой для себя сможет использовать счастливый шанс и найдёт оригинальный способ решения вопросов в деловой сфере.
Льву благоприятно быть ответственным и мудрым. Свои мысли и поступки надо тщательно взвешивать, а с активными действиями не желательно торопиться.
Астролог Грохотова: Львы и Скорпионы – самые талантливые актёры
Деве стоит только захотеть и ее планы осуществляться. Поэтому ей надо пересмотреть список своих желаний и расставить приоритеты.
Весам хорошие манеры, тактичность и вежливость помогут в разрешении споров и разногласий.
Скорпиону нужно пробудить свою волю. Благоприятно временно ограничить общение необходимыми, приятными и желательными контактами.
Стрельцу важно себя радовать, обратить своё внимание на приятные события и искренне проявлять свои чувства.
Козерогу надо быть рассудительным и дисциплинированным. Своё будущее следует держать в своих руках и не полагаться на случай.
Водолей откроет в себе новые таланты. Воображение и умение быстро усваивать новую информацию помогут ему в этом.
Рыбам нельзя быть рассеянными. Мечтательность будет сбивать с пути на этой неделе. Необходимо фиксировать свой график дел в блокнот и обязательно делать копии важных писем и документов.
Читайте также:
Синоптик Ильин рассказал о мощной магнитной буре на Земле
Конфликты разгорятся с новой силой: Астрологи предупредилио кардинальных переменах в мире
«Дьявольская» комета взорвалась и движется к Земле: чемопасно космическое тело
Екатерина Шмакова