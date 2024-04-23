«Ночные волки» откроют мотосезон проездом по Москве и трюками

11 мая состоится традиционное открытие мотосезона 2024 года от «Ночных волков». Об этом сообщили в пресс-службе байкерского клуба.
«Сбор участников – в Байк-центре по адресу Нижние Мнёвники, 110. В полдень ожидается старт мотоколонны по Москве. Кульминацией вечера станет специальная трюковая программа в Байк-центре. Гости увидят гигантские движущиеся декорации и летающих мотоциклистов. Перед ними выступят группы «Пилот», «Тайм-Аут», «Анимация», «Бахыт-Компот», «Свободный режим», «Продон» и «Меморис», – говорится в сообщении.Зарезервировать столы в Байк-центре и получить всю необходимую информацию можно с 18 до 6 часов по телефону 8(916) 826-16-56.
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