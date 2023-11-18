Новый российский атомный ледокол назовут «Сталинградом»

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Один из новых российских атомных ледоколов проекта 22220 получит название «Сталинград». Об этом сообщила 17 ноября пресс-служба администрации Волгоградской области со ссылкой на слова главы региона Андрея Бочарова.
«Президентом Владимиром Владимировичем Путиным поддержано предложение о присвоении новому современному универсальному атомному ледоколу проекта 22220, который сейчас строится на верфи в Санкт-Петербурге, имени "Сталинград"», — цитирует пресс-служба слова губернатора.Глава региона пояснил, что это решение было принято для сохранения памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны, а также в целях военно-патриотического воспитания россиян.
Три атомохода проекта 22220 — «Арктика» (головной), «Сибирь» и «Урал» — уже построены и входят в состав атомного ледокольного флота России. В настоящее время на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге строятся атомоходы «Якутия» и «Чукотка».
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