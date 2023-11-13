Новолуние в Скорпионе: гороскоп для всех знаков зодиака с 13 по 19 ноября

Неделя начинается с Новолуния в Скорпионе. Оно состоится в понедельник. Благоприятно уделить внимание своим эмоциям и чувствам. Рекомендуется их понять и контролировать. Самообладание поможет стать более уверенным в себе, рассказала «Радио 1» астролог Анна Лебеденко.