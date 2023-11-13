Новолуние в Скорпионе: гороскоп для всех знаков зодиака с 13 по 19 ноября

Фото: IStock/Evheniia Vasylenko
Неделя начинается с Новолуния в Скорпионе. Оно состоится в понедельник. Благоприятно уделить внимание своим эмоциям и чувствам. Рекомендуется их понять и контролировать. Самообладание поможет стать более уверенным в себе, рассказала «Радио 1» астролог Анна Лебеденко.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овну надо верить в свои силы и быть готовым отстоять свою позицию. Важно себя подбадривать, хвалить и общаться с единомышленниками.
Тельца ждут новые перспективные знакомства и много общения. На выходных благоприятно ходить в гости и на торжественные мероприятия.
Близнецам лучше не торопясь изучать информацию и не делать преждевременных выводов. Их взгляды могут поменяться, а мировоззрение расшириться.
Раку желательно в начале недели хорошо потрудиться, чтобы избежать недовольства начальства. Ему поможет серьёзное отношение к делу.
Лев будет демонстрировать свою активную позицию. У него много энергии.
Деве поможет любопытство. Благодаря её умению вести светские беседы и получать радость от общения она станет популярнее.
Весам надо пересмотреть свой гардероб и добавить в него аксессуары и украшения.
У Скорпиона мощно включится интуиция, ему надо запомнить и разгадать свои сны, потому что они могут быть вещими.
У Стрельца получится реализовать свои идеи и привлечь к ним желаемое внимание.
Козерог подчеркнёт свою элегантность и хороший вкус. Он будет занят созданием своего гармоничного образа, что положительно скажется на всех сферах жизни.
Водолей ощутит спокойствие и умиротворение. В любви его ждут перемены и новые впечатления.
Рыбы почувствуют себя счастливее. Их ждут сбывшиеся надежды и выполнение договорённостей.
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Овну надо верить в свои силы и быть готовым отстоять свою позицию. Важно себя подбадривать, хвалить и общаться с единомышленниками.
Близнецам лучше не торопясь изучать информацию и не делать преждевременных выводов. Их взгляды могут поменяться, а мировоззрение расшириться.
Раку желательно в начале недели хорошо потрудиться, чтобы избежать недовольства начальства. Ему поможет серьёзное отношение к делу.
Лев будет демонстрировать свою активную позицию. У него много энергии.
Деве поможет любопытство. Благодаря её умению вести светские беседы и получать радость от общения она станет популярнее.
Астролог Ракунова рассказала, на что указывают фазы Луны в день рождения
Весам надо пересмотреть свой гардероб и добавить в него аксессуары и украшения.
У Скорпиона мощно включится интуиция, ему надо запомнить и разгадать свои сны, потому что они могут быть вещими.
У Стрельца получится реализовать свои идеи и привлечь к ним желаемое внимание.
Козерог подчеркнёт свою элегантность и хороший вкус. Он будет занят созданием своего гармоничного образа, что положительно скажется на всех сферах жизни.
Водолей ощутит спокойствие и умиротворение. В любви его ждут перемены и новые впечатления.
Рыбы почувствуют себя счастливее. Их ждут сбывшиеся надежды и выполнение договорённостей.
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