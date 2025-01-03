Новую комету ATLAS получится увидеть с Земли без бинокля

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Комета C/2024 G3 (ATLAS) пролетит рядом с Солнцем в понедельник, 13 января, и в случае, если она переживет сближение, станет видна жителям Земли без бинокля. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.
По его словам, эта комета была открыта с помощью того же телескопа, что и комета C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, которую можно было увидеть без телескопа осенью прошлого года. Короткий отметил, что условия наблюдения C/2024 G3 будут лучше в южном полушарии Земли, но при этом есть вероятность, что она будет видна и для жителей северного полушария.
Эксперт заключил, что ближайшие дни должны определить возможный блеск кометы и условия видимости.
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Екатерина Коршунова