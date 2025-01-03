Новую комету ATLAS получится увидеть с Земли без бинокля

Комета C/2024 G3 (ATLAS) пролетит рядом с Солнцем в понедельник, 13 января, и в случае, если она переживет сближение, станет видна жителям Земли без бинокля. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.