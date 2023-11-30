Нурсултан Назарбаев раскрыл шокирующие подробности своей личной жизни

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В своих мемуарах «Моя жизнь» бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признался, что у него есть вторая жена и два сына, книгу цитирует Orda.kz.
Назарбаев рассказал, что впервые увидел Асель Исабаеву, когда наносил визит в город Талдыкорган. Девушка принимала участие во встрече президента у трапа самолёта. Позже он увидел её в газете, тогда Исабаева заняла первое место в конкурсе красоты.
Между президентом и казахской красавицей завязалось общение, которое переросло в симпатию. Назарбаев предложил ей заключить брак «по мусульманскому обычаю».
Исабаева родила Назарбаеву двух сыновей. После рождения первого ребёнка, бывший казахстанский лидер признался обо всём своей первой жене Саре, с которой состоял в браке с 1962. По его словам, она мудро приняла это и «проявила благородство».
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Евгения Парфентьева