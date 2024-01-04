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NYT: 13-летний подросток из США первым в истории до конца прошёл «Тетрис»

04 января 2024, 06:37
Фото: iStock/jakubrupa

Фото: iStock/jakubrupa

13-летний американец из Оклахомы Уиллис Гибсон предположительно первым в истории полностью прошел оригинальную версию игры «Тетрис», сообщила в среду газета The New York Times.
Гибсон дошёл до последнего, 157-го, уровня игры, достигнув момента, на котором игра «зависает» при счете 999999 из-за программных ограничений. До этого такое удавалось только искусственному интеллекту.

Разместивший видео своего прохождения в интернете Уиллис, играющий в «Тетрис» на соревновательном уровне с 2021 года, отметил, что рад своему достижению и отметил сложность достижения мастерства в игре.


«Я сейчас потеряю сознание, я не чувствую своих пальцев. Когда я начал играть в эту игру, я не ожидал, что когда-нибудь смогу победить или обыграть», — сказал Гибсон.

«Тетрис» был разработан ещё в 1984 году советским программистом Алексеем Пажитновым для компьютера «Электроника-60». Всемирную известность игра обрела после того, как корпорация Nintendo стала предлагать картриджи с ней для своей приставки Game Boy.

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#компьютер
#игры
#сша
#подростки
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«Известия»: В документах по делу Эпштейна фигурируют Билл Клинтон и принц Эндрю
04 января 2024, 05:57

Фото: РИА Новости/Игорь Самойлов

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал часть документов, содержащих имена более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна (Эпстина), который организовывал визиты в свой дом десятков несовершеннолетних девушек. Об этом 4 января сообщила газета «Известия».
3 января в архив суда были добавлены 40 документов. В список вошли электронные письма, отчеты свидетельских показаний и юридические заключения, о публикации которых в декабре 2023 распорядилась судья Лоретта Преска.

В списках значатся экс-президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, брат нынешнего короля Великобритании Карла III принц Эндрю, основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс и другие знаменитости. При этом надо отметить, что наличие той или иной фамилии в списках не обязательно свидетельствует о причастности обладателя последней к преступной деятельности Эпштейна.

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#секс
#нью-йорк
#суд
#сша
#дональд трамп
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На Крымском мосту в пробку попали 900 машин
03 января 2024, 19:36

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Очередь на проезд по Крымскому мосту в среду, 3 января, вечером выросла до 895.
Об этом сообщают в телеграм-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту.

Со стороны Крыма в пробке на 18:00 ожидают проезда 610 автомобилей, со стороны Краснодарского края в очереди стоят 285 автомобилей.

Время ожидания равняется примерно двум часам.

Ранее Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку Запада, обратившись с просьбой предоставить Украине немецкие ракеты Taurus в интервью для The Economist. Он подчеркнул, что скорость прогресса Вооруженных сил Украины напрямую зависит от помощи, которую страна может получить от своих западных партнеров.

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#крым
#крымский мост
#новости
#пробки
#машины
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Умер актер Черняев, известный по ролям в «Глухаре» и «Склифосовском»
03 января 2024, 18:18

Фото: iStock/SergeyPankratov

Скончался 70-летний российский актер Петр Черняев.
Об этом рассказала журналист и писатель Сусанна Альперина на своей странице в Facebook*.

«Умер Петр Черняев. Петя... Киновед, кинокритик, журналист. Все пишут — актер. Да, еще и актер, ещё и режиссер, ещё и телеведущий», — сообщила Альперина.
Петр Черняев выпустился из ВГИКа в 1978 году. Он был задействован в фильмах и сериалах: «Глухарь», «Мент в законе», «Склифосовский», а также «Универ», «Интерны» и «Солдаты».

В качестве сценариста писал для проектов «Понять. Простить». Был сопродюсером фильмов «Санжира», «Сундук предков», а также «Сезон туманов».

Ранее сообщалось. что на 65-м году скончался публицист Максим Соколов. Об этом сообщила его супруга Светлана в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что колумнист агентства умер на даче в Тверской области. Соколов на протяжении многих лет являлся обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК и Первым каналом. В разное время он состоял в штате газет «Коммерсантъ», «Известия», «Независимой газеты» и многих других изданий.

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#общество
#кино
#фильм
#актёр
#новости
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Психолог Глебова рассказала, почему детей-интровертов легче воспитывать
Психолог Глебова рассказала, что дети-интроверты более осторожны
03 января 2024, 17:29

Фото: iStock/fizkes

Многим родителям легче даётся воспитание детей-интровертов, нежели экстравертов. Клинический и когнитивный психолог Евгения Глебова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, чем отличается подход к таким детям.
Так, по словам специалиста, интроверты всегда с осторожностью относятся к новым людям и изменениям, что позволяет им внимательнее выбирать занятия и строить новые знакомства. С таким ребёнком родители могут не волноваться о том, что он окажется в неприятной ситуации или уйдёт с незнакомцем.

Также собеседница «Газеты.Ru» подчеркнула, что интровертные дети будут внимательно и без спешки разбираться в какой-либо теме, что-то кропотливо изучать для поиска сути. Им крайне важно понять, как устроено всё вокруг и почему именно так, а не иначе.

Кроме того, дети-интроверты никогда не стремятся стать частью шумной компании и не требуют постоянной смены впечатлений. Это позволяет родителям не ломать голову над тем, как ещё развлечь ребёнка. Им следует просто оставить его наедине с интересным занятием и не отвлекать.

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#психолог
#дети
#воспитание
#родители
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Казахстанский оператор TVCOM прекратил трансляцию российских телеканалов
03 января 2024, 16:44

Фото: istockphoto/simpson33

Оператор платного спутникового и интернет-телевидения в Казахстане TVCOM убрал из сетки вещания несколько российских телеканалов. В их числе, в частности, «Первый канал».
Также будет прекращена трансляция телеканалов «Поехали», «Время: далёкое и близкое», «Дом кино», «Телекафе», «Дом кино Premium», «Музыка Первого», «Победа», «Карусель», «Бобёр», «О!». На сайте оператора сообщается, что такое решение было принято в целях поэтапного сокращения количества телеканалов с новостной повесткой.

Также в сообщении анонсируется постепенное снижение числа зарубежных телеканалов с новостным информационным нарративом. Вместо них будут продвигаться рейтинговый телеканалы развлекательного, фильмового и познавательного формата, в том числе казахстанские.

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#музыка
#победа
#кино
#дом
#карусель
#снижение
#казахстан
#телевидение
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Фонд «Защитники Отечества» реализует проект по адаптации жилья для ветеранов СВО
03 января 2024, 15:06

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Адаптация жилья для героев с инвалидностью — это одно из важнейших направлений деятельности фонда «Защитники Отечества». В рамках запущенного проекта фонд исключительно за счёт собственных средств обустраивает квартиры и дома под нужды ветеранов-инвалидов специальной военной операции.
В Московской области первые пятеро демобилизованных бойцов уже получили помощь в рамках этой программы. В их домах поставили новые входные группы, внутренние помещения оснастили системами «умный дом», в которую входят датчики, автоматические розетки, выключатели, дистанционное открытие окон, робот-пылесос. Также была приобретена и установлена специальная кухонная мебель для людей с ограниченными возможностями здоровья. Письменные столы снабдили устройством, позволяющим регулировать высоту рабочей поверхности.


Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

По словам председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, свою главную задачу она и её единомышленники видят в том, чтобы окружить заботой и вниманием каждого ветерана, обращающегося к ним, сделать его жизнь комфортной и удобной. Помогают сотрудникам фонда и добровольцы, волонтёры и просто неравнодушные люди. Например, глава городского округа Балашиха Сергей Юров принял добровольное участие в адаптивной отделке ветерана боевых действий. Он распорядился бесплатно заменить в его квартире все окна. Это изначально не входит в перечень работ по проекту.


Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Его отделения есть во всех регионах России, а значит проект по адаптации жилья для ветеранов СВО с инвалидностью будет реализовываться во всей стране.

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#сво
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Россиянам рассказали, чего не следует делать в Рождество
03 января 2024, 14:32

Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

Издание Общественная служба новостей раскрыло, какие правила следует соблюдать в Рождество, и от чего стоит отказаться в этот день.
Рождество традиционно празднуется в ночь на 7 января. В это время в православных храмах проводятся службы, которые очень важно посетить, поэтому в рождественскую ночь желательно не спать.

Также в Рождество и за день до него нельзя заниматься уборкой. При этом в святой день в доме должно быть чисто, поэтому следует заранее сделать генеральную уборку.

ОСН отмечает, что существует поверье, согласно которому в Рождество нельзя выносить мусор, поскольку вместе с ним из дома можно унести удачу.

Не следует и выяснять отношения, ругаться, сплетничать, поскольку такие действия в святой праздник приравниваются к греху.

В Рождество нельзя отказывать гостям – следует встретить их и угостить. Но и самим в гости ходить в этот день важно. Поскольку это прежде всего семейных праздник, следует навестить родственников. Не стоит забывать и об ушедших близких. Чтобы уважить их души, принято ставить зажжёные свечи на подоконник.

Также по традиции садиться за стол в Рождество можно только после восхождения первой звезды, являющейся символом рождения Христа. Праздничную ёлку в этот день также должна венчать звезда.

Следует внимательнее отнестись к наряду: не стоит надевать одежду тёмных оттенков, лучше выбрать светлый образ.

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#рождество
#праздник
#православие
#традиции
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Рождественская сказка Федерации бокса России ждёт гостей
03 января 2024, 13:40

Фото: istock / Svetlana Verbitskaya

С 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года Федерация бокса России при поддержке Правительства Московской области проводят благотворительную сказочную Новогоднюю ёлку под названием «Рождественская сказка Федерации бокса России».
В этом году ёлка переместилась с Острова Русский на уникальную площадку Пляж на Оке «Серпуховские Мальдивы».

На территории мероприятия можно встретить волка, гоняющегося за зайцем, тридцать витязей, трех поросят и других сказочных героев. Кроме того, можно посетить живую ферму, покататься на лошадях, оленях и хаски.

В рамках сказки можно принять участие в рождественских матер-классах, посетить школу богатырей, посмотреть спектакли или посетить кукольный театр. Также на берегу Оки есть полоса препятствий, Рождественский вертеп, дом Деда Мороза и избушка Бабы Яги.

На территории расположено множество современных аттракционов, зон активного отдыха, каток и различные развлечения по мотивам русских народных сказок. Кроме того, тут расположена самая большая новогодняя ёлка.

«Я вырос в Сибири и там настоящая зима, делают ледяные фигуры, которых нет в Москве. Здорово, что в Московской области — Серпухове — у людей есть возможность окунуться в детство и сказку. На Рождественских Ёлках обалденная атмосфера, много вкусной еды и чай для гостей, и самое главное — всё бесплатно», — рассказал бывший чемпион мира WBA Фёдор Чудинов.

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#дом
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#каток
#зима
#чай
#мероприятия
#развлечения
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Боксёры Очигава и Александров провели мастер-класс на Рождественской сказке в Серпухове
Очигава и Александров провели мастер-класс на Рождественской сказке в Серпухове
03 января 2024, 13:39

Фото: сайт Федерации бокса России

Чемпионы по боксу Софья Очигава и Анатолий Александров провели тренировку для гостей Рождественской сказки Федерации бокса России в Серпухове. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе спортивной федерации.
Софья Очигава является двукратной чемпионкой мира и финалистом Олимпиады в Лондоне. Анатолий Александров – шестикратный чемпион Европы и двукратный чемпион мира по версии WBO.

«В очередной раз приехал в Серпухов на Рождественские ёлки, здесь сказочно и волшебно. Уже несколько лет поражаюсь как много людей собирается на площадке, как здесь всё масштабно и красиво. Много аттракционов, развлечений, есть место для прогулок, можно угоститься вкусными блинами и горячим чаем. Радует, что люди разного возраста приходят с удовольствием и получают новогоднее настроение», – рассказал Александров.

Вместе с коллегой Очигавой спортсмен провёл мастер-класс, автограф-сессию и сфотографировался с гостями.

На площадках мероприятия дети могут принять участие в играх по мотивам русских народных сказок, прокатиться на аттракционах и упряжках с оленями, насладиться настоящими русскими блинами и поучаствовать в различных мастер-классах и активностях с аниматорами.

Также каждый ребёнок получает сладкий новогодний подарок.

По завершении одного из дней поведения мероприятия на главной сцене площадки Пляжа на Оке «Серпуховские Мальдивы» выступила певица Ольга Бузова. Исполнительница любит бокс и является постоянным гостем Рождественской сказки в Серпухове.

Мероприятие Федерации бокса России пройдёт до 8 января. В последний день для гостей на сцене выступит группа RASA.

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#бокс
#серпухов
#мастер-класс
#мероприятия
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