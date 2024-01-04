NYT: 13-летний подросток из США первым в истории до конца прошёл «Тетрис»

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13-летний американец из Оклахомы Уиллис Гибсон предположительно первым в истории полностью прошел оригинальную версию игры «Тетрис», сообщила в среду газета The New York Times.
Гибсон дошёл до последнего, 157-го, уровня игры, достигнув момента, на котором игра «зависает» при счете 999999 из-за программных ограничений. До этого такое удавалось только искусственному интеллекту.
Разместивший видео своего прохождения в интернете Уиллис, играющий в «Тетрис» на соревновательном уровне с 2021 года, отметил, что рад своему достижению и отметил сложность достижения мастерства в игре.
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Разместивший видео своего прохождения в интернете Уиллис, играющий в «Тетрис» на соревновательном уровне с 2021 года, отметил, что рад своему достижению и отметил сложность достижения мастерства в игре.
«Я сейчас потеряю сознание, я не чувствую своих пальцев. Когда я начал играть в эту игру, я не ожидал, что когда-нибудь смогу победить или обыграть», — сказал Гибсон.«Тетрис» был разработан ещё в 1984 году советским программистом Алексеем Пажитновым для компьютера «Электроника-60». Всемирную известность игра обрела после того, как корпорация Nintendo стала предлагать картриджи с ней для своей приставки Game Boy.
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Артем Путинцев