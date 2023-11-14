Обмороки, аресты и армия: кто вошел в «черный список» Мизулиной и что с ними будет

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина инициировала проведение проверки в отношении ряда популярных российских блогеров. Прежде был задержан инфобизнесмен Аяз Шабутдинов, который продавал курсы о том, как стать успешным бизнесменом. Редакция «Радио 1» расскажет, кто еще попал в список для проверки, и чем для блогеров и коучей чревато внимание Мизулиной.
Кого намерена проверить Мизулина
Глава Лиги безопасного интернета сообщила, что обратилась в ГУ МВД России по г. Москве с просьбой организовать проверку в отношении таких известных блогеров и коучей как Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев и Гусейн Гасанов.
По ее словам, принципы работы этих блогеров могут быть такими же, как у задержанного по подозрению в мошенничестве Аяза Шабутдинова. В своем обращении к ведомству Мизулина пояснила, что инфобизнесмен совместно со своими партнерами намеренно создавал ложное впечатление о том, как можно вести предпринимательскую деятельность и получать доход благодаря образовательным программам. Блогер также предлагал приобрести курсы, которые «позволят стать миллионером».
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Мизулина предполагает, что другие блогеры могут применять похожие алгоритмы в своей деятельности.
Что известно о задержании Шабутдинова
Блогер Аяз Шабутдинов был арестован третьего ноября. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В МВД РФ сообщили, что он пробудет под арестом до 26 декабря. Прежде популярный инфобизнесмен продавал курсы, на которых якобы учил людей зарабатывать деньги. Однако вскоре появились недовольные его «образовательными программами», которые написали заявления на недобросовестного коуча.
Восемь потерпевших, фигурирующие в уголовном деле против блогера, вложили от 100 000 до 1,9 млн рублей, заключив договор с его компанией «Лайк Центр», в надежде на дальнейшую прибыль.
В своем телеграм-канале Екатерина Мизулина написала, что ждала задержания Шабутдинова «с весны».
Задержание Блиновской
Весной текущего года была задержана блогер Елена Блиновская, которая славилась продажей курсов по «осуществлению желаний». В отношении блогера возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствием было установлено, что Блиновская использовала схему «дробления бизнеса», что позволило «сэкономить» на уплате налогов более 918 млн рублей. В настоящее время она находится под домашним арестом.
Милохин испугался призыва
Екатерина Мизулина обращает внимание не только на блогеров, не выполняющих обязательства по уплате налогов или продающих «воздух», но и на тех, кто был замечен в антироссийских высказываниях. Прежде глава Лиги безопасного интернета обратилась к Минобороны РФ с просьбой проверить тиктокера Даню Милохина, который достиг призывного возраста, но в армию не отправился.
Тиктокера Даню Милохина официально призвали в армию
Блогер убыл из России после начала проведения спецоперации на территории Украины. Позже в сети появилось видео, на котором Милохин исполняет украинский гимн. В сентябре тиктокер вернулся в Россию, однако вскоре спешно покинул Родину, так как появилась информация о том, что его могут призвать на срочную службу.
Блогер Xolidayboy упал в обморок после вручения повестки
Екатерина Мизулина обратила внимание на высказывание артиста после того, как в сети появилось видео, на котором он называет себя украинцем и озвучивает переживания по поводу воссоединения Крыма с Россией.
Мизулина рассказала, что люди стали присылать письма, в которых просят отменить концерты блогера на территории страны из-за проукраинских высказываний певца.
Вскоре во время гастролей по Ставропольскому краю, певцу, выступающему под псевдонимом Xolidayboy, вручили повестку в военкомат прямо в аэропорту Минеральных Вод. Во время концерта, который состоялся вскоре после получения повестки, блогеру стало плохо. Исполнителя унесли со сцены и сообщили зрителям об отмене концерта.
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