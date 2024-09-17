Обречённые пассажиры затонувшего батискафа Titan знали о неизбежном крушении

Фото: РИА Новости
Пассажиры батискафа Titan, затонувшего в 2023 году, вероятнее всего, знали, что их ждёт. Об этом сообщает The Guardian.
В августе этого года семья французского путешественника Поля-Анри Наржоле, участвовавшего в последнем погружении Titan, подала в суд на компанию OceanGate, изготовившую батискаф. Они обвиняют фирму в смерти своего родственника и других пассажиров, которые понимали неизбежность крушения.
В качестве моральной компенсации они требуют от OceanGate не менее 50 миллионов долларов (4,6 миллиарда рублей). Сумму они также обосновали страданиями пассажиров и членов экипажа.
Из иска семьи в суд следует, что причину произошедшего вряд ли удастся установить. Однако команда Titan должна была понимать, что происходит с судном, поскольку хваленая «акустическая система безопасности» предупредила бы их, что углеволокно трескается под исключительным давлением. Это побудило бы пилота сбросить балласт и прервать погружение.
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В качестве моральной компенсации они требуют от OceanGate не менее 50 миллионов долларов (4,6 миллиарда рублей). Сумму они также обосновали страданиями пассажиров и членов экипажа.
Из иска семьи в суд следует, что причину произошедшего вряд ли удастся установить. Однако команда Titan должна была понимать, что происходит с судном, поскольку хваленая «акустическая система безопасности» предупредила бы их, что углеволокно трескается под исключительным давлением. Это побудило бы пилота сбросить балласт и прервать погружение.
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Анастасия Чинкова