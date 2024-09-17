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Обречённые пассажиры затонувшего батискафа Titan знали о неизбежном крушении

17 сентября 2024, 20:09
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Пассажиры батискафа Titan, затонувшего в 2023 году, вероятнее всего, знали, что их ждёт. Об этом сообщает The Guardian.
В августе этого года семья французского путешественника Поля-Анри Наржоле, участвовавшего в последнем погружении Titan, подала в суд на компанию OceanGate, изготовившую батискаф. Они обвиняют фирму в смерти своего родственника и других пассажиров, которые понимали неизбежность крушения.

В качестве моральной компенсации они требуют от OceanGate не менее 50 миллионов долларов (4,6 миллиарда рублей). Сумму они также обосновали страданиями пассажиров и членов экипажа.



Из иска семьи в суд следует, что причину произошедшего вряд ли удастся установить. Однако команда Titan должна была понимать, что происходит с судном, поскольку хваленая «акустическая система безопасности» предупредила бы их, что углеволокно трескается под исключительным давлением. Это побудило бы пилота сбросить балласт и прервать погружение.

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#суд
#семья
#компенсации
#смерть
#корабль
Все образовательные учреждения Волоколамского округа укомплектованы кадрами
17 сентября 2024, 20:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в школы и детсады Волоколамского городского округа пошли более 5,8 тысяч детей.
Об этом временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьёву.

Всего в округе – девять образовательных комплексов, а также школа-интернат. Все они полностью укомплектованы кадрами. К работе приступили девять новых педагогов.
«Помимо региональных мер поддержки, мы предоставляем учителям муниципальные. Дали служебные квартиры двум педагогам. Кроме того, решили вдвое повысить сумму возмещения за наём жилья: раньше было 10 тыс. рублей, а сейчас – 20 тыс. Проблем с кадрами в сфере образования у нас нет, мы заполнили все вакансии», – сказала врип главы округа.
Она добавила, что все большие школы в муниципалитете отремонтировали. В этом году из местного бюджета выделили средства на сельские школы и тоже привели их в порядок в течение лета.

В 2025 году запланировано обновить дошкольное отделение №5 ВСОШ №2 и общежитие Красногорского колледжа.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#наталья козлова
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#детские сады
#педагоги
#учителя
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Центральные очистные сооружения в Волоколамском округе обновят в 2025-2026 годах
17 сентября 2024, 19:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Волоколамском городском округе ведут проектные работы по модернизации центральных очистных сооружений.
Об этом временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Тему модернизация очистных сооружений она назвала актуальной для округа.
«По национальному проекту, президентской инициативе мы уже привели в порядок Щёлковские, Сергиево-Посадские и другие очистные в Подмосковье. Ещё ряд объектов стоит в плане. Это городские округа Дмитровский, Дубна и Волоколамский. Тема важная. Населённые пункты не могут развиваться, если нет соответствующей инфраструктуры», – отметил Воробьёв.
Козлова отметила, что сегодня ведутся проектные работы по модернизации центральных очистных сооружений в муниципалитете. Объект обслуживает порядка 17 тыс. жителей, а его износ составляет 80%. Обновить его планируют в 2025-2026 годах.

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#волоколамск
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#глава
#наталья козлова
#модернизация
#очистные сооружения
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В Волоколамском округе почти выполнили программу модернизации теплоснабжения на этот год
В Волоколамске почти выполнили программу модернизации теплоснабжения на этот год
17 сентября 2024, 19:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Волоколамском городском округе выполнили практически всю краткосрочную программу модернизации теплосетей на 2024 год.
Об этом временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьёву. По её словам, в жилищно-коммунальном хозяйстве реализуются важные проекты.
«Два года назад в деревне Ботово мы капитально отремонтировали котельную мощностью более 5 киловатт, а в этом полностью модернизируем сети. В деревне Судниково сделали в прошлом году сети, а в 2024-м начали строить котельную. Большие мероприятия по теплоснабжению проходят и в самом городе Волоколамске. Всю краткосрочную программу на этот год мы практически закончили. В августе обновили Осташовскую котельную. Она готова к работе, там идёт пусконаладка. А в Ботове уже сделали опрессовку, и сейчас начинаются пробные топки», – заявила врип главы городского округа.
В планах на этот год также – построить котельную в Волоколамске на Северном шоссе, модернизировать 7,5 км теплосетей в Волоколамске, Осташеве, Ильинском и Яропольце. В течение следующих трёх лет построят котельные в Чисмене и Сычёве, ещё две реконструируют – в Кашине и Яропольце.
«Вы местная жительница, хорошо знаете каждый населённый пункт округа, регулярно встречаетесь с людьми. Больше половины жителей округа, 35 тыс. из 64 тыс., проживают в сельских населённых пунктах. Значит, мы должны создавать там комфорт и хорошие условия, заботиться о тех, кто работает на земле. Вам предстоит конкурс на должность главы. Готовы ли и дальше работать на благо родного края?», – спросил Воробьёв.
Козлова поблагодарила за доверие, отметив, что намерена продолжать работу. По её словам, за прошедшие несколько месяцев в округе удалось достичь значимых результатов – в частности, улучшить инвестиционную составляющую. Сейчас на сопровождении находится 12 крупных проектов с суммарным объёмом инвестиций 16,5 млрд. рублей и планами по созданию 1,8 тыс. рабочих мест.

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#подмосковье
#московская область
#волоколамск
#наталья козлова
#губернатор
#андрей воробьёв
#теплоснабжение
#теплотрасса
#котельная
#модернизация
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Российские волонтёры рассказали о спасении питомцев из Курской области
17 сентября 2024, 19:07

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Из зоны обстрелов в Курской области спасают брошенных животных и доставляют их в различные приюты, где питомцам ищут новый дом.
Владелица одного из таких приютов из Тулы Евгения Фролова поделилась подробностями работы волонтёров.

«Подбирают их в основном в приграничных районах. В одних случаях собаки самостоятельно выходят на блокпосты, в других – их находят наши бойцы, снимают с цепи и отдают в приюты. Курская область – это в большей степени частный сектор, поэтому и находят животных чаще всего в будках, пристройках, привязанными к цепи», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» Евгения Фролова.

Она выразила уверенность в том, что все животные рано или поздно обязательно обретут любящую семью и дом.

Ранее сообщалось, что на севере Московской области местные жители нашли живого двухмесячного львёнка, а ветеринарный осмотр показал, что детёныш здоров.

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#животные
#семьи
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#курская область
#помощь
#приют
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Воробьёв пожелал успеха Пархоменко в конкурсе на пост главы Рузского округа
17 сентября 2024, 18:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пожелал успехов действующему главе Рузского городского округа Николаю Пархоменко в конкурсе на это пост. Глава региона провёл с ним рабочую встречу.
«Рузский городской округ в последнее время показывает неплохие результаты. Это и благоустройство, и всё, что касается социальной инфраструктуры. В ближайшее время в Рузе должен состояться конкурс на должность главы. Надеюсь, депутаты поддержат вашу кандидатуру», – отметил Воробьёв.
Пархоменко, у которого в этом году истекает срок полномочий, ответил, что хотел бы продолжить и дальше развивать городской округ.
«Всегда есть над чем работать. У этого прекрасного края большой потенциал, который можно развивать, делать жизнь людей ещё более комфортной. Я хотел бы продолжить начатый вместе с вами курс, довести поставленные задачи и по объездным дорогам, и по строительству очистных, развитию туризма, сельского хозяйства», – подчеркнул глава.
В завершении встречи губернатор отметил, что сейчас большой популярностью у жителей пользуется формат выездных администраций.
«Знаю, что вы регулярно встречаетесь с жителями. Округ разный - и Руза, и Тучково, и более мелкие, но не менее важные населённые пункты. Прошу вас и впредь использовать формат выездных администраций, уделять внимание людям, давать ясность и отвечать на все волнующие вопросы», – добавил губернатор.
Николай Пархоменко пообещал делать это.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#рузский городской округ
#глава
#николай пархоменко
#депутаты
#совет депутатов
#конкурс
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В Татарстане нашли погребения старше египетских пирамид
В Татарстане археологи нашли древние погребения возрастом около 6,5 тыс. лет
17 сентября 2024, 18:36

Фото: iStock/microgen

В Татарстане завершились раскопки «Новобиксинтеевского могильника», созданного между 4500 и 4000 годами до н.э. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского комитета по охране объектов культурного наследия.
За время проведения раскопок были выявлены девять погребений первобытных людей каменного века. Там специалисты обнаружили наконечники стрел, украшения из зубов оленя, бобра, глоточных зубов рыб, резцы сурка, шлифованные пластины из клыков кабана, а также округлые подвески из приуральского серпентинита.

Исследователи утверждают, что захоронение принадлежало первобытным людям, которые ещё не владели обработкой камня. Оно более чем на полторы тысячи лет древнее египетских пирамид.

Также археологи обнаружили заполненные подношениями ямы, два более поздних захоронения эпохи Средневековья и остатки кирпичной смолокурни XIX века.

Теперь учёные приступят к проведению радиоуглеродного анализа находок с целью определения их точного возраста, а также антропологического и геномного анализов.

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#татарстан
#археология
#украшения
#комплекс
#специалисты
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В Рузе открыли обновлённый стадион «Урожай» и две хоккейные площадки
17 сентября 2024, 18:24

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Рузе после модернизации открыли стадион «Урожай». Кроме того, за два года в округе появились две хоккейные площадки – в посёлках Тучково и Дорохово.
Об этом глава городского округа Николай Пархоменко рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи. Одной из главных её тем стало благоустройство.
«Вчера мы вместе с жителями открыли после ремонта стадион «Урожай». Там сделали новое футбольное поле с искусственным покрытием, раздевалки, три дополнительные спортплощадки. Все очень рады, что в городе появилось обновлённое спортивное пространство. Это настоящая точка притяжения», – отметил Пархоменко.
«Жители всегда очень ждут обновлённые объекты благоустройства. Родители с детьми, старшее поколение проводят много времени на свежем воздухе. Расскажите, как обстоят дела с благоустройством территорий», – попросил Воробьёв.
Среди крупных объектов, которые привели в порядок за пять лет, – парк «Лукоморье» в Рузе и сквер «Аллея Славы» в Тучкове. А в следующем году запланировано благоустройство сквера на ул. Социалистической площадью 1,2 га.
«За пять лет комплексно благоустроили 82 двора и 65 площадок. Прекрасно реализуется и требует продолжения программа обустройства народных троп. Многое жители подсказывают сами», – рассказал глава.
Самым знаковым объектом, который был благоустроен, он назвал «Аллею Славы» в Тучкове.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#рузский городской округ
#глава
#николай пархоменко
#благоустройство
#стадион
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В Рузском городском округе обновят два детсада
17 сентября 2024, 18:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Обновление образовательных учреждений стало одной из главных тем рабочей встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главой Рузского городского округа Николаем Пархоменко.
Как рассказал Пархоменко, в 2024 году в муниципалитете сделали капремонт Гимназии №1 на 220 мест. А в 2026-2027 годах планируется обновить два детсада в посёлках Колюбакино и Тучково.
«Мы капитально отремонтировали по программе здание детского сада – дали учреждению вторую жизнь, получилось очень уютно. Всего за пять лет построили три школы, в том числе на 400 мест в Тучкове. Тем самым сократили количество обучающихся во вторую смену в этом крупнейшем населённом пункте. Капитально отремонтировали ещё шесть зданий – три школы и три детсада», – рассказал Пархоменко.
Глава также доложил, что в округе из аварийного жилья переселили уже 319 семей, 40 из которых получили сертификаты. До конца следующего года ключи получат ещё 85 семей. Кроме того, будет выдано четыре сертификата, которые позволят людям приобрести жильё в любой точке Подмосковья.

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#рузский городской округ
#николай пархоменко
#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#капремонт
#школы
#детские сады
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В Норвегии зафиксировано повышение уровня радиоактивного изотопа цезия
Barents Observer: в Норвегии зафиксировано повышение уровня изотопа цезия-137
17 сентября 2024, 17:59

Фото: iStock/Professor25

В Норвегии зафиксировали повышение уровня радиоактивного изотопа цезия-137. Об этом сообщает газета Barents Observer, ссылаясь на Норвежское управление радиационной и ядерной безопасности (DSA).
Отмечается, что фильтры со станций радиационного наблюдения Викшёфьель и Сванховд раз в неделю анализируются в отделении аварийной готовности. В период между 9 и 12 сентября был зафиксирован повышенный уровень цезия-137.

Специалист Бредо Меллер из отдела готовности к ЧС DSA в городе Сванховд заявил, что показатель превышает допустимую норму, однако опасности для жителей и окружающей среды нет.

В течение следующих нескольких дней будут взяты дополнительные пробы воздуха.

Меллер подчеркнул, что такие показатели могут быть связаны с вспыхнувшими в стране лесными пожарами.

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#норвегия
#чс
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#исследование
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