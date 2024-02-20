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Обвинение запросило 3,5 года колонии Журавелю, сжёгшему Коран

20 февраля 2024, 11:58
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Прокурор запросил приговор для Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, 3,5 года лишении свободы, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 19-летнего Никиту Журавеля задержали в мае 2023. Молодой человек устроил публичную акцию с сожжением Корана напротив Волгоградской соборной мечети. Позже он признался, указания к действиям ему отдавали с Украины. Кураторы пообещали ему вознаграждение в десять тысяч рублей.

В отношении Журавеля возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих».


20 февраля стало известно, что прокурор попросил приговорить обвиняемого к 3,5 годам колонии общего режима.

Приговор Журавелю будет оглашён 27 февраля.

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#суд
#религия
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Студентка из Коломны завоевала награду конкурса по истории российского предпринимательства
20 февраля 2024, 11:54

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Учащаяся пятого курса Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) Ангелина Герасимова завоевала бронзовую награду всероссийского конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России» в номинации «Диджитал» за видеоролик о коломенской благотворительнице Марии Шевлягиной, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
«Деятельность Марии Шевлягиной имела большое социальное значение для города. Этот пример показывает, как предпринимательство может улучшить социальное и экономическое состояние общества и даже послужить источником вдохновения для развития малого и среднего бизнеса», — рассказала Ангелина.
Награждение победителей состоялось в доме правительства Московской области. Ангелине Герасимовой вручили диплом. Кроме того, благодарность за подготовку студентки получила доцент кафедры отечественной и всеобщей истории и социально-гуманитарных дисциплин ГСГУ Лилия Соза.

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#студент
#минобразования мо
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Всероссийское общество глухих сообщило о массовых задержаниях руководителей
20 февраля 2024, 11:45

Фото: IStock/Dzurag

Руководителей Всероссийского общества глухих задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом организация рассказала на своём официальном сайте.
В сообщении отмечается, что задержания провели утром в понедельник, 20 февраля. В отдел полиции доставили президента Станислава Иванова, первого вице-президента Евгения Безрукова, вице-президента и председателя татарского отделения Венеру Гаулстон.

Также под массовые задержания попали председатель новосибирского отделения Михаил Брагин, бывший вице-президент Вадим Иванченко и другие бывшие руководители отделов.

Причины задержания не уточняется. Однако общество заявило, что контакт с задержанными сохраняется. Также на связи находятся юристы и представители правоохранительных органов.

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Жителей Подмосковья пригласили принять участие в проекте «Флагманы образования»
20 февраля 2024, 11:41

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Четвёртый сезон проекта «Флагманы образования» стартовал в России, принять в нём участие приглашаются преподаватели и студенты Московской области, а также региональные управленцы в сфере образования, сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ.
«Участие в проекте «Флагманы образования» создает условия для профессионального развития управленцев в сфере образования, педагогов и студентов. Регистрируйтесь на сайте проекта, приглашайте коллег и друзей», — цитируются в сообщении слова первого заместителя гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Агафонова.
Регистрация для участников конкурса открыта на сайте проекта.

Всем конкурсантам предоставят доступ к «Образовательному марафону», который будет проводиться с февраля по август, он поможет подготовиться к конкурсу. Сам конкурс начнётся в августе: участников ждёт ряд заданий, по результатам которых будут определены полуфиналисты. Финальные испытания назначены на октябрь и ноябрь.

В прошлом сезона «Флагманов образования» заявки на участие подал 1901 представитель Московской области, в финал прошли девять человек.

Проект «Флагманы образования» реализуется на президентской платформе «Россия — страна возможностей», цель проекта — создание социальных лифтов в сфере образования и помогает укреплению кадрового потенциала.

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#образование
#россия
#московская область
#подмосковье
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Неизвестный объект упал в поле в Волгоградской области
Возле волгоградского села Вязовка упал неизвестный объект
20 февраля 2024, 11:18

Фото: istockphoto/aapsky

Глава Еланского района Волгоградской области Дмитрий Литинов сообщил о падении неизвестного объекта в поле.
Пострадавших и разрушений от падения обломков нет. Какой именно объект упал с высоты, чиновник не уточнил.

«Упал в поле, никаких повреждений на земле, и пострадавших тоже нет. Поле очень удалено от поселений», - сказал Литвинов.
В региональных социальных сетях появились фотографии упавшего объекта. Он похож на одну из моделей беспилотных летательных аппаратов.

Министр обороны Канады Билл Блэр 19 февраля заявил, что североамериканская страна направит на Украину свыше 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70 общей стоимостью более 95 миллионов долларов.

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#бпла
#рф
#украина
#падение
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Подмосковные врачи удалили пациентке опухоль размером с арбуз
20 февраля 2024, 11:07

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Гигантскую опухоль яичника удалили 59-летней женщине хирурги Московского областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«Пациентка поступила с жалобами на одышку, резкие боли в животе и его увеличившийся размер. В ходе операции из брюшной полости пациентки откачали десять литров жидкости и извлекли опухоль размером с арбуз», — рассказала завотделением онкогинекологии №4 областного онкодиспансера Ирина Карьгина.
Опухоль отправили на гистологическое исследование, оно позволит определить, доброкачественным или злокачественным является новообразование.

В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, е выписали домой и направили наблюдаться у онколога по месту жительства.

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#медицина
#здравоохранение
#опухоль
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье построят более 60 км тротуаров вдоль региональных дорог
20 февраля 2024, 10:56

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 60 километров тротуаров планируется построить при региональных дорогах в Московской области в 2024 году, при этом около трети работ проведут по итогам народного голосования, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«В этом году запланировано обустроить больше 60 км новых тротуаров в 35 городских округах. Отмечу, что по результатам голосования жителей на портале «Добродел» будет построено свыше 18 км», — рассказал глава министерства Алексей Гержик.
Он добавил, что работы начнутся с наступлением тёплого сезона.

Больше всего новых тротуаров в текущем году появится в городских округах Чехов, Наро-Фоминский, Шатура, Солнечногорск и Пушкинский. Адресная программа размещена на сайте областного Минтранса.

Всего за последние пять лет в Московской области построили более 640 тротуаров вдоль региональных дорог.

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#тротуары
#строительство
#алексей гержик
#московская область
#подмосковье
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С Анны Асти через суд потребовали больше 600 тысяч рублей
20 февраля 2024, 10:47

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

На российскую поп-певицу Анну Асти (Дзюба) подали в суд. Об этом сообщил телеграм-канал «Светский хроник».
Сообщается, что иск в суд направил ООО «Неформат» с требованием выплатить 612 тысяч рублей. Ответчиком по делу выступает «Яндекс» и музыкальный лейбл «Феникс», 50% которого владеет исполнительница.

Компания «Неформат» известна тем, что ей принадлежат права на клипы группы Тату «Я сошла с ума» и «Нас не догонят». Четыре года назад организация уже судилась с Перовым каналом за использование клипов Тату в ток-шоу «Пусть говорят» без разрешения.

Анна Дзюба долгое время была известна как украинская певица и вокалистка группы Artik&Asti, сегодня она выступает сольно и считается одной из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса.

Российский паспорт артистка получила в октябре 2023 года. Уже спустя два месяца имя певицы очернило участие в «Голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Так, 27 декабря сообщалось, что новогоднее выступление Asti отменили. При этом в московском клубе Gipsy заявляли, что не знают об отмене выступления.

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#суд
#певица
#россия
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Ученые объяснили причину «успеха» мошенников у пожилых людей
РИА Новости: Обману мошенников легче всех поддаются пенсионеры
20 февраля 2024, 10:32

Фото: Фотобанк Московской области

Пенсионеры поддаются обману мошенников гораздо легче, чем более молодое поколение. Почему они такие доверчивые и как им помочь выяснили зарубежные ученые. Об этом сообщило РИА Новости.
Экспериментально учёные США доказали, что эмпатия и доверчивость заложена в нас генетически. Это необходимо для выживания вида, бескорыстие приносит много пользы и отдельному человеку, и обществу. Степень доверчивости колеблется в пределах 10-20 процентов в зависимости от страны.

Но, как показали эксперименты доверие с возрастом меняется. Чем старше становится человек, тем выше у него доверие к окружающим. Это делает стариков более уязвимыми перед аферистами. Пожилых чаще обманывают, обкрадывают и эксплуатируют. Центробанк сообщает, что в 2020-м среди пострадавших от мошенников больше всего тех, кому за 60 лет, — 27%. И это только в киберпреступлениях.

Учёные из Австралии обнаружили ещё одно возрастное изменение. Мозг людей в почтенном возрасте отбрасывает негативную информацию и оставляет только позитив. Поэтому они принимают плохих людей за хороших, даже при очевидных фактах аферы. Пока неизвестно, можно ли научить пожилых людей заново разбираться в людях. Учёные пока не дают на этот вопрос ответа.

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#деньги
#мошенники
#человек
#наука
#исследование
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В двух районах Дагестана произошло землетрясение
20 февраля 2024, 10:31

Фото: IStock/SteveCollender

Землетрясение зафиксировали сразу в двух районах Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Спасатели описали ситуацию, ссылаясь на информацию Дагестанской геофизической службы Российской Академии наук. Землетрясение магнитудой 4,6 наблюдали в Агульском районе, также Слабые толчки ощутили жители Рутульского и Хивского районов. По предварительным данным, разрушений нет.
«В Агульском районе в 14 км от села Яркуг на глубине 16 км зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6. Слабые толчки ощущались жителями Рутульского и Хивского. Разрушений нет», — говорится в сообщении.
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#спасатели
#землетрясение
#дагестан
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