Обвинение запросило 3,5 года колонии Журавелю, сжёгшему Коран

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
Прокурор запросил приговор для Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, 3,5 года лишении свободы, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 19-летнего Никиту Журавеля задержали в мае 2023. Молодой человек устроил публичную акцию с сожжением Корана напротив Волгоградской соборной мечети. Позже он признался, указания к действиям ему отдавали с Украины. Кураторы пообещали ему вознаграждение в десять тысяч рублей.
В отношении Журавеля возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих».
20 февраля стало известно, что прокурор попросил приговорить обвиняемого к 3,5 годам колонии общего режима.
Приговор Журавелю будет оглашён 27 февраля.
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В отношении Журавеля возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих».
Приговор Журавелю будет оглашён 27 февраля.
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Евгения Парфентьева