Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная»

Фото: istockphoto / Eagletail Music
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница от Никарагуа Шейнис Паласиос.
Победительницей 72-го конкурса «Мисс Вселенная» стала 23-летняя модель из Никарагуа Шейнис Паласиос, передают организаторы мероприятия в социальной сети Х.
Отметим, что Россию представляла Маргарита Голубева, которая победила в национальном конкурсе «Мисс Россия».
Финал международного конкурса «Мисс Вселенная» проходил в Сальвадоре. В следующем году его примет Мексика.
Шейнис Паласиос родом из города Манагуа. Девушка неоднократно выступала на конкурсах красоты, а два года назад представляла свою родину на конкурсе «Мисс Мира» и вошла в перечнь из сорока лучших участниц.
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Шейнис Паласиос родом из города Манагуа. Девушка неоднократно выступала на конкурсах красоты, а два года назад представляла свою родину на конкурсе «Мисс Мира» и вошла в перечнь из сорока лучших участниц.
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Дана Игумнова