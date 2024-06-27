«Очень опасно»: Врач раскрыл, какой инфекцией заканчивается посещение суши-баров

«Для Московской области важно оказывать всестороннюю поддержку наиболее ценному кадровому резерву региона, в том числе с решением жилищного вопроса. (…) В этом году в результате отбора обладателями сертификатов на соципотеку станут еще 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов Подмосковья», — сказала глава областного министерства Екатерина Зиновьева.

