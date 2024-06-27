«Очень опасно»: Врач раскрыл, какой инфекцией заканчивается посещение суши-баров

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Роспотребнадзор начал расследование массового отравления в Курске. После посещения местного суши-бара 13 человек заразились острой кишечной инфекцией. Причина, по предварительным данным, в сливочном соусе, которым были заправлены суши.
Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что общественное питание — очень сложный вопрос, потому что для потребителя многие этапы работы предприятий не видимы.
По словам специалиста, заведения общественного питания находятся под полным контролем Роспотребнадзора, который должен проверять все условия. Сам же потребитель может запросить только лицензию.
Владислав Жемчугов объяснил, какие инфекции могут быть в суши-барах.
Он добавил, что нужно обращать внимание цвет, запах и вкус продукта, а если возникают подозрения — не употреблять.
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«Здесь два важных момента: одно дело — входящие, закупленные продукты должны быть качественными. За это ответственность на том, кто изготавливает, везет и транспортирует. А другое дело — в самом предприятии питания: как хранятся продукты, какая температура в помещении и так далее. Пользователь не может оценить эти два момента. Тут только по факту: съел — плохо, значит, что-то не так», — сказал эксперт.
По словам специалиста, заведения общественного питания находятся под полным контролем Роспотребнадзора, который должен проверять все условия. Сам же потребитель может запросить только лицензию.
Владислав Жемчугов объяснил, какие инфекции могут быть в суши-барах.
«В самой морской рыбе ничего плохого нет, она стерильна, потому что в морской воде нет инфекции. Но рыбу разводят в садках, а там может быть что-то заражено. Еще проблема в сырых продуктах. Например, рыба разделывается с птицей, а в птицах много сальмонелл, которые очень опасны. Или салат режется на досках, где до этого были птицы. Это может привести к сальмонеллезу — инфекционному заболеванию», — объяснил врач.
Он добавил, что нужно обращать внимание цвет, запах и вкус продукта, а если возникают подозрения — не употреблять.
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Анастасия Бондарева