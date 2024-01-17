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Очередной депутат-коммунист предложил законодательно уничтожить «Ельцин Центр»

17 января 2024, 06:22
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Депутат Госдумы, член фракции КПРФ Владимир Исаков законодательно предложил уничтожить «Ельцин-центр», внеся соответствующий законопроект. Документ уже опубликован в электронной законодательной базе нижней палаты российского парламента.
Политик внёс поправку в действующий закон «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». Согласно документу, центры наследия смогут создаваться только для президентов, прекративших свои полномочия после 1 января 2000 года.

Решение правительства передать «Ельцин Центру» помещения в безвозмездное пользование, отмечается в документе, приводит к недополучению дохода для области. Бюджет региона ежегодно дарит фонду «Президентский центр Б.Н. Ельцина» 60-70 миллионов рублей, что эквивалентно доходам области от сдачи госимущества в аренду.


Министерство юстиции РФ начало проверку деятельности «Ельцин Центра» в июне прошлого года. Музей тогда требовали признать иноагентом. Однако по результатам проверки ведомство сообщило, что закон о музеях бывших президентов России, не позволяет провести её в полном объёме, а значит, и «иноагентство» сейчас невозможно.

Ранее режиссёр и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков выразил поддержку инициативе по закрытию «Ельцин Центра». Михалков отметил, что первое впечатление, которое получает посетитель музея, — это «шокирующий мультфильм о истории нашей страны, где все представлено как грязь, предательство, рабство и ужас, и только один человек пришел и все изменил».

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#екатеринбург
#госдума
#кпрф
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Врач рассказал, как надетые на мужчине носки влияют на качество секса и потенцию
The Sun: Врач заявил, что секс в носках помогает усилить потенцию
17 января 2024, 07:37

Фото: istock / Estradaanton

Надетые во время секса носки могут усилить потенцию. Об этом рассказал врач спортивной медицины Пол Ван дер Вестхейзен в беседе с The Sun.

Ван дер Вестхейзен заявил, что для эрекции нужно хорошее кровоснабжение. Но из-за замерзающих конечностей сосуды сужаются, и кровообращение замедляется. Исправить этом можно с помощью носков, теплого одеяла или комфортной температуры в комнате.

Эксперт также порекомендовал уменьшить или вообще устранить факторы, которые вызывают длительный стресс. Он также призвал к занятиям спортом, поскольку физическая активность улучшает настроение и кровообращение.

Одной из причин эректильной дисфункции может быть снижение уровня тестостерона в организме. По словам Вестхейзена, спустя годы в организме мужских гормонов становится меньше, но терапия может поддерживать гормональный баланс.

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#эксперт
#врач
#снижение
#стресс
#секс
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ЦБ: мошенники стали чаще имитировать голоса близких потенциальной жертвы
17 января 2024, 07:07

Фото: istock / Diy13

Мошенники для обмана людей начали подделывать голоса родственников и знакомых потенциальной жертвы. Об этом сообщили в Центробанке РФ, передает РИА Новости.

«Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ», — предупредили в регуляторе.
Отмечается, что злоумышленники часто применяют комбинированные схемы мошенничества, в основном, телефонного. При этом, мошенники все чаще создают адресные схемы, которые составляют по цифровому портрету человека. Его они могут составить, к примеру, основываясь на данных, которые сам человек размещает в открытых интернет-ресурсах: о себе, родственниках, друзьях.

В случае появления сомнений эксперты посоветовали гражданам лично позвонить человеку, от чьего имени звонят, и уточнить у него информацию.

До этого стали известно, что в России участились случаи «похищения» людей мошенниками.Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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#мошенники
#интернет
#эксперты
#человек
#новости
#рф
#жертвы
#цб
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Астафьев: На донецком направлении уничтожены 25 БПЛА ВСУ и 13 HIMARS
17 января 2024, 05:38

Фото: iStock/Andrii_Dodonov

Средства противовоздушной обороны группировки российских войск «Юг» уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом нам сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 25 украинских летательных беспилотных аппаратов в районах населенных пунктов Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое Донецкой Народной Республики, а также 13 реактивных снарядов РСЗО HIMARS», — сообщил Астафьев.

Кроме того, на донецком направлении СВО подразделения Южной группировки войск отразили атаки 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ. А ударами артиллерии и тяжелых огнемётных систем было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населённого пункта Курдюмовка.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#бпла
#рсзо
#вооружённые силы рф
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РИА Новости: Над Белгородом и областью вновь сработала система ПВО
17 января 2024, 05:23

Фото: iStock/dk_photos

Над Белгородом и Белгородским районом снова сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.
Средства ПВО в ночь с 16 на 17 января сбили семь украинских ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что сразу семь украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО над Белгородом и Белгородской областью. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в жилом секторе. Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место, уточнил Гладков.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#пво
#беспилотник
#белгород
#вячеслав гладков
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Эксперт Шутов: Скрытую камеру поможет обнаружить фонарик смартфона
17 января 2024, 04:28

Фото: iStock/Михаил Руденко

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил, что отели, магазины и съёмные квартиры часто оснащают камерами. В беседе с «Прайм» он рассказал о способах, которые позволят их распознать.
По словам эксперта, самый простой способ — включить в полной темноте фонарик смартфона. Он пояснил, что любая камера предполагает наличие объектива, который начнёт бликовать. При этом если в камеру встроен источник инфракрасного излучения для съёмок в темное время, камерой смартфона нужно воспользоваться при включенном свете.

«Включенный ИК-излучатель на ней будет отображаться фиолетовым или красным цветом», — цитирует агентство слова собеседника.

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#камеры
#смартфон
#эксперты
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ТАСС: В России начинаются испытания нового пулемета калибра 5,45 мм для армии РФ
17 января 2024, 04:10

Фото: iStock/zim286

Новый ручной пулемет калибра 5,45 мм, разработанный специально для ВС РФ, уже полностью готов для государственных испытаний. Об этом 17 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Новый пулемёт разработан крупным отечественным производителем вооружения, он полностью готов и сейчас выходит на госиспытания», — сказал в интервью собеседник агентства.

Кроме того, планируется также создание экспортных версий пулемета под калибры НАТО — 7,62 мм и 5,56 мм.

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#испытания
#оружие
#армия россии
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В Чикаго из-за мороза не работают зарядные станции для электромобилей Tesla
17 января 2024, 02:28

Фото: iStock/Wirestock

В Чикаго из-за морозов перестали работать зарядные станции для автомобилей Tesla. По данным телеканала Fox News, ещё с воскресенья водители в чикагском пригороде Ок Брук не могут зарядить свои электромобили. Десятки брошенных автомобилей находят и в других частях города.
Морозы до минус 30 градусов по Цельсию и сильный ветер сильно затруднили работу американской транспортной системы. В понедельник было отменено более 3 тыс. авиарейсов, значительная часть из которых пришлась на аэропорт Хьюстон имени Джорджа Буша в Техасе и аэропорт Нэшвилл в Теннесси.



Метеорологические службы Соединённых Штатов распространили предупреждение об опасных погодных условиях, которые затронули примерно 125 млн человек.

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#электромобили
#водители
#сша
#морозы
#погода
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На Украине накажут авторов сюжета, показавших в эфире карты с российским Крымом
17 января 2024, 00:38

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Авторы сюжета на украинском телевидении, в котором фигурируют карты с Крымом в составе России, понесут наказание. Соответствующее сообщение появилось на сайте телемарафона «Мы — Украина».
«Команда признает свою ответственность. Степень вины каждого из причастных к созданию и выпуску материала в эфир определяется. Виновники неизбежно понесут наказание», — говорится в сообщении на сайте телемарафона.

Во вторник украинский парламентский телеканал «Рада» в прямом эфире показал карту России, включающую Крымский полуостров. Отмечается, что карта была по ошибке дана журналистами во время репортажа о якобы случившемся из-за плохих погодных условий коммуникационном коллапсе в России.

Другие украинские СМИ сразу же заметили «ошибку» в карте, после чего телеканал ограничил возможность перемотки эфира назад.

Ранее в новом интервью британскому журналу Economist, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы Вооруженных сил страны на 2024 год. Он объявил, что украинские войска будут активно действовать с целью изоляции Крыма и переключатся на оборону на востоке.


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#россия
#крым
#украина
#карта
#наказание
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«Американские» россияне будут голосовать на выборах президента РФ в трёх городах
Посол Антонов рассказал о будущем голосовании на выборах президента РФ
17 января 2024, 00:12

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Голосование на предстоящих выборах президента России пройдет в США 17 марта на трех участках, которые будут открыты в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Посольство уже попросило власти США усилить меры безопасности около российских дипломатических миссий в связи с предстоящими в марте выборами президента России, добавил он.

По словам дипломата, ситуация в сфере безопасности работы нашего посольства и консульств серьезно ухудшилась, в том числе из-за действий представителей украинской диаспоры.

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#голосование
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