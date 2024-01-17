Очередной депутат-коммунист предложил законодательно уничтожить «Ельцин Центр»

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Депутат Госдумы, член фракции КПРФ Владимир Исаков законодательно предложил уничтожить «Ельцин-центр», внеся соответствующий законопроект. Документ уже опубликован в электронной законодательной базе нижней палаты российского парламента.
Политик внёс поправку в действующий закон «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». Согласно документу, центры наследия смогут создаваться только для президентов, прекративших свои полномочия после 1 января 2000 года.
Решение правительства передать «Ельцин Центру» помещения в безвозмездное пользование, отмечается в документе, приводит к недополучению дохода для области. Бюджет региона ежегодно дарит фонду «Президентский центр Б.Н. Ельцина» 60-70 миллионов рублей, что эквивалентно доходам области от сдачи госимущества в аренду.
Министерство юстиции РФ начало проверку деятельности «Ельцин Центра» в июне прошлого года. Музей тогда требовали признать иноагентом. Однако по результатам проверки ведомство сообщило, что закон о музеях бывших президентов России, не позволяет провести её в полном объёме, а значит, и «иноагентство» сейчас невозможно.
Ранее режиссёр и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков выразил поддержку инициативе по закрытию «Ельцин Центра». Михалков отметил, что первое впечатление, которое получает посетитель музея, — это «шокирующий мультфильм о истории нашей страны, где все представлено как грязь, предательство, рабство и ужас, и только один человек пришел и все изменил».
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Решение правительства передать «Ельцин Центру» помещения в безвозмездное пользование, отмечается в документе, приводит к недополучению дохода для области. Бюджет региона ежегодно дарит фонду «Президентский центр Б.Н. Ельцина» 60-70 миллионов рублей, что эквивалентно доходам области от сдачи госимущества в аренду.
Ранее режиссёр и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков выразил поддержку инициативе по закрытию «Ельцин Центра». Михалков отметил, что первое впечатление, которое получает посетитель музея, — это «шокирующий мультфильм о истории нашей страны, где все представлено как грязь, предательство, рабство и ужас, и только один человек пришел и все изменил».
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Артем Путинцев