Одиночная камера и изучение Корана: приговор и судьба избитого сыном Кадырова Журавеля

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Студент из Волгограда, который сжег Коран на фоне мечети Никита Журавель, приговорен к 3,5 года лишения свободы. Как он отреагировал на приговор, за что раскаялся и почему больше не боится за свою безопасность, читайте в материале «Радио 1».
Никита Журавель: за что был задержан
Никита Журавель был задержан в Волгограде в мае 2023 года за сожжение Корана. 19-летний студент записал надругательство над священной книгой мусульман на фоне мечети и опубликовал видео в социальной сети. На допросе злоумышленник заявил, что действовал по указу украинских спецслужб, и за сожжение Корана он получил вознаграждение в размере десяти тысяч рублей.
27 мая Никита Журавель был помещен в чеченское СИЗО.
Сын Кадырова избил Журавеля в СИЗО
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение Никиты Журавеля, в котором он сообщил, что его в СИЗО избил младший сын главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Москалькова инициировала проверку по этому факту.
25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, на которой видно, как его сын 15-летний Адам наносит удары по туловищу задержанного Никиты Журавеля. Глава Чечни сопроводил ролик подписью: «Побил и правильно сделал».
Поступок Адама Кадырова вскоре прокомментировал депутат Госдумы Адам Делимханов. Он назвал избиение справедливым и заявил, что религия для чеченцев является самым священным.
«Для чеченца нет ничего важнее и священнее его религии», — заявил Делимханов.
Награды младшего сына Кадырова
В начале октября 2023 года Адам Кадыров был награжден званием Героя Чеченской Республики. 24 октября Кадыров-младший был награжден орденом «Дуслык», который является второй по значимости наградой в Татарстане. 25 октября Адам Кадыров был награжден орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».
Сжегшего Коран в Волгограде осудили на 3, 5 года
Судебный процесс, в ходе которого Никите Журавелю должны были огласить приговор, изначально был назначен на 9 октября, однако заседание было перенесено. 23 октября Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись его разговора с Никитой Журавелем. Задержанный сообщил, что готов принять ислам, однако глава Чечни не поверил в искренность слов Журавеля и назвал его провокатором.
27 февраля суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3, 5 года лишения свободы, сообщил портал «Mash». Подсудимого признали виновным в оскорблении чувств верующих. Отбывать наказание Журавель будет в колонии общего режима.
После оглашения приговора Никита Журавель еще раз принес извинения за сожжение Корана и сообщил, что не боится за свою безопасность после инцидента с избиением. Он также добавил, что продолжает изучать Коран и содержится в одиночной камере.
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Анастасия Хохлова