Октябрина Ганичкина рассказала, как вырастить сакуру на дачном участке

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Сакура является одним из самых красивых декоративных деревьев. Главный агроном России Октябрина Ганичкина рассказала, можно ли вырастить сакуру на дачном участке.
Сама по себе сакура довольно теплолюбивое дерево, но есть несколько стойких к холодам сортов. В России из-за изменчивого климата лучше выбрать именно такие сорта.
Заказать ростки этого сорта дерева можно на маркетплейсах по всей России.
Прежде чем посадить дерево, следует правильно выбрать место. Это должна быть зона, где меньше всего холодного ветра и куда попадает достаточно много солнечных лучей. Такое место находится у южной стороны дома.
Также сакура растёт только в рыхлой, лёгкой и плодородной почве. Глинистые и затопляемые участки для этого дерева не подойдут.
Ганичкина добавила, что яма для ростков должна достигать в глубину не более 50 сантиметров и быть диаметром около 70. При посадке нужно вбить кол высотой не более двух метров.
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«К зимостойким относят сорт Кику Шидаре — вишня мелкопильчатая. В высоту она достигает не более четырех метров, а в диаметре — около трех–четырех метров. Ежегодный прирост составляет 20–30 сантиметров. У этого дерева очень красивая форма цветения, напоминающая плакучую иву», – рассказала Ганичкина в беседе с «Вечерней Москвой».
Заказать ростки этого сорта дерева можно на маркетплейсах по всей России.
Прежде чем посадить дерево, следует правильно выбрать место. Это должна быть зона, где меньше всего холодного ветра и куда попадает достаточно много солнечных лучей. Такое место находится у южной стороны дома.
Также сакура растёт только в рыхлой, лёгкой и плодородной почве. Глинистые и затопляемые участки для этого дерева не подойдут.
Ганичкина добавила, что яма для ростков должна достигать в глубину не более 50 сантиметров и быть диаметром около 70. При посадке нужно вбить кол высотой не более двух метров.
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Анастасия Чинкова