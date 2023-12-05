Омбудсмена Татьяну Москалькову госпитализировали в Москве, ее готовят к операции

Фото: сайт Кремля
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о том, что сейчас находится в больнице и готовится к операции, передает «Московский Комсомолец».
В настоящее время Москалькова находится в медицинском учреждении и готовится к операции., ей предстоит операция, сообщила она «Московскому комсомольцу».
28 ноября сообщалось о госпитализации Михаила Боярского, у нег был инфаркт. Врачам удалось стабилизировать состояние артиста. Сын Боярского рассказывал, что отец поправляется. По его словам, у 73-летнего артиста появился аппетит и что он даже начал раздавать автографы. В настоящее время Боярского уже выписали домой.
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«Лежу в больнице, под капельницей. Надеюсь в ближайшее время вернуться в строй», — сказала омбудсмен.
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Элина Позднякова