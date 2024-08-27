Омоложение и радость: Врач рассказал, как поцелуи влияют на организм человека

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27 августа отмечается романтичный и нежный праздник — день первого поцелуя. Упоминания о таком способе выражения чувств можно встретить в древнейших текстах и манускриптах. Еще Платон размышлял о том, почему люди называют поцелуй «обменом между двумя душами».
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала о том, как поцелуи влияют на наш организм.
Она добавила, что на оральной зоне находятся рецепторы успокоения.
По словам Дарьи Сальниковой, поцелуй в общепринятом понятии является признаком доверия, что наблюдается не только в человеческом сообществе, но и в природе.
Она напомнила, что любовной поцелуй способствует выработке гормона радости — серотонина, что тоже сказывается на нашем состоянии и внутреннем удовлетворении.
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«Когда люди целуются, задействуются многие мышцы лицевые и оральные, которые связаны с позвоночником. Шейные мышцы, язык — все активно действует, а это ускоряет процесс лимфы, ускоряет кровоток, обновление клеток и всех процессов в организме. Поэтому есть связь между омоложением и поцелуями», — сообщила психолог.
Она добавила, что на оральной зоне находятся рецепторы успокоения.
«Например, ребенок в утробе, в развитии сосет палец, сосательным образом стимулируя все эти рецепторы: губы, щечки, язык. Взрослые, когда нервничают, начинают есть сухарики, орешки, чипсы, что-то хрустящее, монотонное. Поцелуй — тоже физиологический вариант для успокоения. Приходит чувство умиротворения и уверенности в завтрашнем мире», — рассказала эксперт.
По словам Дарьи Сальниковой, поцелуй в общепринятом понятии является признаком доверия, что наблюдается не только в человеческом сообществе, но и в природе.
«Поцелуй — это инстинктивный рефлекс. Мы видим, что даже в мире животных и птиц целуются, потому что это признак доверия, когда впускаем чужого человека на свою территорию. Немного животное, немного естественное. Мы другому человеку позволяем взаимодействовать с нами более близко, чем с остальными», — сказала собеседница.
Она напомнила, что любовной поцелуй способствует выработке гормона радости — серотонина, что тоже сказывается на нашем состоянии и внутреннем удовлетворении.
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Анастасия Бондарева