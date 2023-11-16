Опрос: Большинство россиян хотят минимизировать потребление сахара

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Опрос аналитиков ЭФКО и A2:Research показал, что 65% россиян стремятся свести потребление сахара к минимуму, а ещё 9% уже исключили его из рациона.
Отмечается, что 21% респондентов перестали добавлять сахар в чай и кофе, а 17% устанавливают ограничение на количество съеденных сладких продуктов ежедневно.
Специалисты выяснили, что россияне отказываются от сахара ради ведения здорового образа жизни и соблюдения правильного питания, укрепления иммунитета, энергии.
Всего в исследовании приняли участие 1,2 тыс. граждан.
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Специалисты выяснили, что россияне отказываются от сахара ради ведения здорового образа жизни и соблюдения правильного питания, укрепления иммунитета, энергии.
«Для этого россияне занимаются спортом, устраивают разгрузочные дни, пробуют интуитивное питание. Каждый десятый стремится есть меньше мяса, но не исключает его из рациона. Интервальное голодание практикуют менее 5% опрошенных», — приводит RT сообщение аналитиков.
Всего в исследовании приняли участие 1,2 тыс. граждан.
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Мелисса Тимофеева