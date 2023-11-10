Опрос показал, работники каких сфер чаще всего недосыпают

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Аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье» провели исследование и установили, что наиболее часто на недосып жалуются представители медицинской и строительной сфер.
Так ответили 26 и 24% работников этих сфер соответственно.
Кроме них проблемы со сном испытывают бухгалтеры и специалисты из сферы торговли (по 22%).
Респонденты ответили, что причинами, по которой они не высыпаются, являются мысли о разных вопросах, привычка поздно ложиться, бессонница.
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Кроме них проблемы со сном испытывают бухгалтеры и специалисты из сферы торговли (по 22%).
«30% участников опроса столкнулись с проблемами со здоровьем. Чуть меньше отмечают, что им сложно сконцентрироваться на задачах. Также из-за недосыпа россияне опаздывают на работу и не могут выполнять сложные поручения», — приводит RT текст аналитиков.
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Мелисса Тимофеева