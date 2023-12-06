Опрос: Самые желанные для россиян подарки от коллег – деньги и сертификаты

Фото: istockphoto.com/Bogdan Kurylo
Опрос исследовательского центра «Зарплаты.ру» показал, что для россиян наиболее желанными подарками от рабочего коллектива являются денежная премия и сертификаты в магазины и маркетплейсы.
Кроме этого, россиянам приятно получать сладости.
Как передаёт RT, также опрошенным приятно было ы получить корпоративный мерч и сувениры, грамоты и благодарственным письма, новогоднюю атрибутику, а также передачу средств, заложенных на подарки сотрудникам, в благотворительные проекты и фонды.
Также респонденты назвали и неожиданные новогодние сюрпризы, полученные ими от коллег. К ним относятся набор гантелей, корм для собак, мазь для суставов, ковбойская шляпа, часы с кукушкой, семечки.
В опросе приняли участие 2 110 работающих россиян в возрасте 25-55 лет.
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Как передаёт RT, также опрошенным приятно было ы получить корпоративный мерч и сувениры, грамоты и благодарственным письма, новогоднюю атрибутику, а также передачу средств, заложенных на подарки сотрудникам, в благотворительные проекты и фонды.
В опросе приняли участие 2 110 работающих россиян в возрасте 25-55 лет.
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Мелисса Тимофеева