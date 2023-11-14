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Опрос: У бухгалтеров реже всего возникают проблемы при составлении резюме

Аналитики выяснили, каким специалистам проще всего даётся составление резюме
14 ноября 2023, 09:00
Фото: IStock/shironosov

Фото: IStock/shironosov

У большинства россиян не возникает проблем при составлении резюме, однако есть представители определённых специальностей, которым это даётся сложно, рассказали «Радио 1» в сервисе Авито Работа. Всего в исследовании приняли участие 10 тысяч россиян.

Согласно данным опроса, 59% респондентов заявили не возникает проблем с подготовкой резюме. К таким людям относятся работники сфер бухгалтерии (64%), администрирования (63%) и строительства (63%). В этих сегментах специалистам может быть проще составлять резюме за счёт чёткого перечня задач и измеримых результатов, которые можно указать при подготовке документа. Со сложностями при составлении резюме чаще сталкиваются сотрудники сфер страхования и фитнеса (по 53%), а также сельского хозяйства и агропромышленности (52%).
«При составлении резюме нужно опираться на несколько важных критериев, которые помогут не только упростить процесс, но и сформировать максимально четкое и грамотное описание достоинств кандидата. Так, согласно данным опроса, в первую очередь респонденты стараются составлять резюме честно (45 процентов), делать его информативным (41 процент), и адаптировать в соответствии требованиям потенциального работодателя (41 процент). Кроме того, отдельное внимание россияне уделяют грамотности языка (38 процентов)», — рассказал управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.
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«Больше не слабоумный»: в Госдуму внесен проект, заменяющий термин «умственная отсталость»
В Госдуму внесен проект, заменяющий термин «умственная отсталость»
08 декабря 2023, 21:18

Фото: iStock/Oleg Elkov

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается заменить термин «умственная отсталость» на «нарушение интеллекта» в законе об образовании.
Считается, что использование термина «умственно отсталый» некорректно с точки зрения педагогики и психологии. Также он ограничивает возможности детей, у которых поставлен такой диагноз.

«В связи с изложенным законопроектом предлагается заменить термин "умственная отсталость" на термин "нарушение интеллекта", уже используемый в статье 92 Федерального закона № 273-Ф3», - гласит документ.

Ранее Госдума приняла поправку о введении обязательного урока труда в российских школах с 1 сентября будущего года. Кроме того, одобрен законопроект об ограничении использования телефонов в школах.

Авторами инициативы о запрете пользования мобильными телефонами на уроках стал Вячеслав Володин. Уточняется, что ученики смогут использовать смартфоны для совершения экстренного вызова или в случаях, когда возникает опасность жизни или здоровью.


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#ребёнок
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Подмосковный Минтранс предупредил водителей и пешеходов о непогоде в выходные
08 декабря 2023, 21:09

Фото: Минтранс МО

В Минтрансе Подмосковья призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах и строго соблюдать ПДД. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в предстоящие выходные в Московской области ожидаются снег, ветер до 11 м/с, на дорогах возможна гололедица.
«Необходимо держать дистанцию, соблюдать скоростной режим, быть аккуратными на поворотах, съездах, мостах, эстакадах. Также будьте осторожны во дворах и на парковках», – говорится в сообщении. 
Пешеходам напомнили, что не следует забывать о световозвращателях на одежде вечером и во время осадков. Также нужно неукоснительно следовать Правилам дорожного движения: ждать общественный транспорт на посадочных площадках, а дорогу пересекать по переходам, убедившись в отсутствии приближающихся автомобилей.
 
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#подмосковье
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В Финляндии забили тревогу из-за неожиданного вторжения
YLE: в Финляндии обнаружили ранее не встречавшихся в стране крупных тараканов
08 декабря 2023, 20:32

Фото: iStock/naumoid

В Финляндии обнаружили ранее не встречавшийся вид огромных тараканов. Об этом сообщает YLE.
Сообщается, что в районе Оулу был обнаружен таракан длиной более трех сантиметров. По информации источника, данный вид насекомого ранее не встречался в Финляндии.

По предварительным данным, тараканы могли попасть в государство из-за транспортировки международных грузов. Отмечается, что из-за этих насекомых могут быть спровоцированы антисанитарная обстановка и различные болезни.

Ранее сообщалось, что столицу России атаковали летающие насекомые после дождя. По данным телеграм-канала «Shot» большинство из них клопы, которые среагировали на перепад погоды.

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#насекомые
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В Подмосковье стартовал приём заявок на губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело»
08 декабря 2023, 20:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области начали принимать заявки на участие в 11-й ежегодной премии губернатора «Мы рядом. Доброе дело». Их принимают до 15 декабря включительно, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
«Премия «Мы рядом. Доброе дело» – это возможность рассказать о неравнодушных, чутких, смелых людях, героях нашего времени и их поступках. В Подмосковье ежедневно совершается много добрых дел. Наши жители, волонтёры, предприниматели поддерживают бойцов на передовой и их семьи, помогают пройти трудный путь реабилитации. Есть и самые разные социально направленные проекты, которые объединяют людей, меняют наше Подмосковье к лучшему. Стараемся поощрять добрые дела и инициативы», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Принять участие в конкурсе могут жители Московской области, достигшие 18 лет. Премия будет вручаться за героические поступки и особые заслуги, проявленные в ходе проведения спецоперации, за поддержку участников СВО, реализацию социальных проектов и инициатив по улучшению жизни в регионе.
 
Призовой фонд конкурса составляет 80 млн рублей. Всего будет вручено 93 премии: три премии по 5 млн рублей;40 премий по 1 млн рублей и 50 премий – по 500 тыс рублей.
 
Для подачи заявки нужно зарегистрироваться на сайте. После этого на электронную почту придёт письмо с подтверждением. Затем необходимо заполнить анкету: рассказать о реализованной инициативе или героическом поступке, указать заслуги, достижения и результаты деятельности, прикрепить необходимые документы. После модерации на соответствие информация будет опубликована в разделе «Участники». 
 
Подать заявку может не только автор проекта или герой, но и его законный представитель или группа численностью от пяти человек.
 
Проекты будет оценивать экспертное жюри из известных политиков, деятелей культуры, искусства, образования, медицины и спорта. Их имена вскоре станут известны.
 
Торжественное награждение победителей состоится в конце декабря.
 
Премия вручается с 2013 года по инициативе Андрея Воробьёва. В прошлом году её получили 120 номинантов. Все награждённые были связаны с СВО. Это военные, члены их семей, военкоры и волонтёры. За 10 лет обладателями губернаторской премии стали более 13 тыс человек.

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#спецоперация
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В Московской области появился электронный сервис записи к нотариусу
08 декабря 2023, 19:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для жителей Подмосковья стал доступен новый сервис – запись к нотариусу. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Теперь в режиме онлайн можно выбрать специалиста и дату приёма, чтобы заверить копии документов, оформить наследство и получить прочие нотариальные услуги. Сервис доступен в приложении «Добродел» и на региональном портале госуслуг.   

На интерактивной карте можно выбрать подходящий офис. Она отображается рядом со списком специалистов. Информация об онлайн-записи будет направлена в личный кабинет пользователя.  Чтобы записаться к нотариусу через «Добродел», нужно открыть приложение, выбрать раздел «Услуги», далее – «Все услуги», «Личные документы» и «Запись к нотариусу». 

Полный перечень электронных услуг можно найти в обновлённом приложении «Добродел». Оно доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay.
 
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#подмосковье
#московская область
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Педагог Ямбург: Школам нужно усиление психолого-медико-педагогической службы
08 декабря 2023, 19:08

Фото: istockphoto.com/seb_ra

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург заявил, что современные школы нуждаются в усилении психолого-медико-педагогической службы для здоровья и безопасности учащихся.
Так он прокомментировал трагедию в брянской гимназии.

«Что касается охраны – например, департамент Москвы выделяет большие деньги и оплачивает ЧОПы для школ с квалифицированными сотрудниками. В большинстве регионов охрана оплачивается из средств родителей. Другой вопрос, более глубокий – стреляет не ружьё, стреляет голова. Здоровых детей у нас, по данным Союза педиатров, 12,4%. На первом месте среди детских проблем со здоровьем – психоневрология», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Ямбург.

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#охрана
#школа
#дети
#психолог
#безопасность
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Автоюрист Славнов заявил о недопустимости самозахвата общедомовой парковки
08 декабря 2023, 18:55

Фото: istockphoto.com/JaysonPhotography

Автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что общедомовой парковочной территорией вправе пользоваться все граждане, живущие в доме, а захватывать какое-либо место недопустимо.
Он отметил, что бороться с самозахватчиками машиномест можно с помощью диалога или обращения в местную администрацию.

«Пишется заявление в администрацию района, города или поселения. Администрация на это реагирует, приходит, снимает или спиливает болгаркой все незаконно установленные сооружения, и все граждане этого дома снова могут пользоваться своей общей придомовой территорией», —прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Славнов.

Ранее сообщалось, что в Торгово-развлекательном центре «Академический» в Екатеринбурге стоимость парковки подняли до 80 тысяч рублей за ночь.

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#ночь
#обращения
#парковки
#администрация
#заявление
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Юрист Краснов: Самозанятые обязаны платить алименты в МРОТ на ребёнка
08 декабря 2023, 18:44

Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Член общественной палаты города Москвы, Почётный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что суды устанавливают алименты в твердой денежной сумме, и для самозанятых обычно эта сумма составляет один МРОТ на ребёнка.
То же самое, по словам эксперта, касается и безработных граждан.

«Обычно эта сумма составляет один региональный МРОТ на ребёнка, в независимости от того, сколько именно живущий отдельно родитель зарабатывает: 50, 100 или 200 тысяч рублей. То же самое, кстати, касается и безработных. Однако если мужчина инвалид и по объективным причинам не может содержать своих детей, суд может пойти навстречу и установить меньшую, чем размер МРОТ, сумму», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Краснов.

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#суд
#алименты
#мрот
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Каторов покинул пост главы Реутова и временно возглавил Ленинский городской округ
08 декабря 2023, 18:26

Фото: телеграм-канал Станислава Каторова

Станислав Каторов досрочно сложил полномочия главы городского округа Реутов и стал временно исполняющим обязанности главы Ленинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
«Каторов назначен временно исполняющим обязанности главы Ленинского городского округа. Такое решение принял сегодня Совет депутатов округа после добровольного сложения с себя полномочий врио главы Эдуарда Арадушкина», – говорится в сообщении.
Временно исполнять обязанности главы Реутова назначен первый замруководителя муниципалитета Филипп Науменко.
 
С 2013 года Каторов занимал должность заместителя главы города Реутов. В августе 2017-го был избран руководителем муниципалитета на пять лет. В 2022 году его переизбрали.

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#подмосковье
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