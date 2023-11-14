Опрос: У бухгалтеров реже всего возникают проблемы при составлении резюме

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У большинства россиян не возникает проблем при составлении резюме, однако есть представители определённых специальностей, которым это даётся сложно, рассказали «Радио 1» в сервисе Авито Работа. Всего в исследовании приняли участие 10 тысяч россиян.
«При составлении резюме нужно опираться на несколько важных критериев, которые помогут не только упростить процесс, но и сформировать максимально четкое и грамотное описание достоинств кандидата. Так, согласно данным опроса, в первую очередь респонденты стараются составлять резюме честно (45 процентов), делать его информативным (41 процент), и адаптировать в соответствии требованиям потенциального работодателя (41 процент). Кроме того, отдельное внимание россияне уделяют грамотности языка (38 процентов)», — рассказал управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.Читайте также:
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