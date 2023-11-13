Орнитолог Сапункова рассказала, чем можно подкармливать птиц зимой

Фото: Лилия Закирова
В Синичкин день орнитолог Сапункова рассказала, чем угощать зимой пернатых в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Председатель областного отделения Всероссийского общества охраны природы и орнитолог Союза охраны птиц России Надежда Сапункова рассказала школьникам с ОВЗ, чем лучше всего прикармливать птичек в зимний период.
По словам специалиста, лучше всего подойдут съедобные кормушки, ожерелья из рябины и яблок, а также полезные зерновые лакомства. Вместе с участниками мастер-класса она изготовила и развесила кормушки на территории парка Кантемировский.
Стоит отметить, что дети с огромный удовольствием слушали орнитолога и рассказывали о своих знаниях о пернатых Московской области.
Кроме этого, школьникам подробно рассказали рецепт приготовления лакомства для птиц из сырых семечек и несоленого сала.
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По словам специалиста, лучше всего подойдут съедобные кормушки, ожерелья из рябины и яблок, а также полезные зерновые лакомства. Вместе с участниками мастер-класса она изготовила и развесила кормушки на территории парка Кантемировский.
«Меня поразило то, что дети знают все пять видов синиц. У детей с ОВЗ близость и любовь к природе гораздо более выражена, чем у обычных людей, они словно на одном языке говорят с природой, я в таком в восторге, что хочу предложить им провести научную работу», — поделилась руководитель эковолонтёрского объединения «Зелёный Патруль» Елена Павицкая.
Кроме этого, школьникам подробно рассказали рецепт приготовления лакомства для птиц из сырых семечек и несоленого сала.
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Мира Полтева