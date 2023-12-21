Осенний призыв в армию 2024 года пройдет с использованием единого реестра повесток

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Президент РФ Владимир Путин дал поручение Минобороны провести осенний призыв в армию 2024 года с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток. Об этом говорится на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что с первого апреля начнут в электронном виде оповещать о призыве на срочную службу. Начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в связи с положительным эффектом от ранее проведенных мероприятий, военным комиссариатам было поручено осуществлять оповещение граждан в электронном виде во время подготовки к призывным кампаниям.
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