Осенью в 44 регионах сменится состав Общественных наблюдательных комиссий

Состав Общественных наблюдательных комиссий, которые контролируют соблюдение прав заключённых, полностью поменяется в 44 регионах России. Об этом заявил журналистам секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

«В 44 регионах России, в том числе в Москве и в Санкт-Петербурге, будет новый состав ОНК. 19 июля будет объявлено о начале процедуры выдвижения, об этом будет соответствующее сообщение в «Российской газете», – сказал Валерий Фадеев.





По его словам, процесс выдвижения в состав ОНК довольно сложный. Выдвигать кандидатов могут только общественные объединения. Нужны рекомендация от общественной организации, справка об отсутствии судимости. Также необходимо, чтобы судимости не было у близких родственников. В состав комиссии по закону могут войти от пяти до 40 человек.

Процедура выдвижения кандидатов в наблюдательные комиссии закончится в октябре. После этого совет Общественной палаты проголосует за новые составы ОНК.

Он призвал граждан как можно активнее выдвигаться в наблюдательные комиссии.

«Сегодня в ОНК есть профессиональный уклон – бывшие работники ФСИН активно работают в этих комиссиях. Также были случаи, когда наблюдатели пытались способствовать организации условно-досрочного освобождения. Мы призываем людей не из уголовно-исполнительной системы выдвигаться в ОНК. Пусть это будут гражданские активисты, учителя, врачи. Это сделает работу комиссий более эффективной», – заключил Фадеев.