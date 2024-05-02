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Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что изучает украинский язык

02 мая 2024, 19:22
Фото: iStock/Penderev

Фото: iStock/Penderev

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что изучает украинский язык. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Дуров пояснил, что его интересовал украинский язык с подростковых лет, поскольку семья его мамы «родом с Украины». Он отметил, что его крайне завораживают различия и сходства русского и украинского языков.

По словам предпринимателя, по этой причине украинский язык был первым языком, на который перевели интерфейс социальной сети «ВКонтакте». Для этого, как написал Дуров, пришлось переписать большую часть кода соцсети. В результате он частично выучил данный язык.



Он подчеркнул, что изучение украинского языка помогло ему лучше понимать другие славянские языки. Дуров заключил, что понимание украинского языка без перевода позволяет ему поддерживать справедливость модерации в Telegram.

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В Московской области открыли четыре новые зоны каршеринга
02 мая 2024, 19:47

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Оператор каршеринга «Ситидрайв» расширил зону сервиса и открыл новые подмосковные города для начала и завершения аренды. В список новых зон вошли ещё четыре городских округа, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Теперь начать и завершить аренду можно в Жуковском, Лыткарине, Раменском и Дзержинском. Мы прислушиваемся к пользователям, чтобы сделать каршеринг комфортным и доступным. Уверены, что поездки по Московской области, в Москву и другие города станут ещё удобнее», – сказал представитель «Ситидрайва».
Пользователям каршеринга доступны такие тарифы, как поминутный и фиксированный, а также абонемент и пакеты от двух часов до семи дней.

На любом автомобиле сервиса можно уехать на 250 км от МКАД, а фильтр «Радиус» позволяет совершать поездки на расстояние до 2 тыс. км от Москвы.

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Трое мытищинских юнармейцев примут участие в Параде Победы в Санкт-Петербурге
02 мая 2024, 19:08

Фото и видео: телеграм-канал Юлии Купецкой

Мытищинские юнармейцы в этом году представят городской округ и Подмосковье на Параде Победы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила глава муниципалитета Юлия Купецкая.
«Наши звёздочки Екатерина Королёва, Бегим Иманова и Фёдор Титков сейчас готовятся к участию в параде. Они прошли строгий отбор и вошли в число лучших. Уже две с половиной недели у ребят проходят ежедневные тренировки и репетиции. 9 мая вместе с юнармейцами из Санкт-Петербурга и Донецкой Народной Республики они торжественным маршем пройдут по Дворцовой площади», – рассказала Купецкая в своём телеграм-канале.
Она назвала ребят «гордостью, верой и надеждой на великое будущее страны». Глава Мытищ пожелала им успехов и достижения самых заветных целей.


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#московская область
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Озвучено главное отличие борщевика от других растений
Депутат Чаплин назвал зубчатые листья отличительной чертой борщевика
02 мая 2024, 18:49

Фото: iStock/DERO2084

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что борщевик от других растений отличают зубчатые листья.
Кроме этого, определить растение можно с помощью характерных для него соцветий, похожих «на зонтики».

«У борщевика большие зеленые и глубоко разрезанные листья зубчатой формы. Борщевик отличается быстрым и активным ростом, что делает его сравнительно выше других растений в саду или огороде. Ещё одним характерным признаком борщевика являются его соцветия. Белые или желтые цветы борщевика собираются в соцветия, похожие на зонтики», — объяснил в беседе с NEWS.ru Чаплин.

Ранее в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области сообщили, что дачник может быть привлечён к административной ответственности за нарушения ряда правил. Так, за нарушение пункта 10 Правил пожарной безопасности в лесах жителям грозит штраф до 30 тыс. рублей.

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#сад
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Эксперт Роспотребнадзора рассказал, как обезопасить себя от укуса клеща
Эксперт Роспотребнадзора Артеменко: клещ цепляется за штаны и лезет наверх
02 мая 2024, 18:42

Фото: iStock/Animaflora

На сегодняшний день в России свыше 24 тысяч человек обратились в больницу после укуса клеща. Опасность представляют именно присосавшиеся клещи. Место для укуса кровосос может выбирать несколько часов, поэтому во время пребывания на природе важно периодически осматривать свое тело и, конечно же, обязательно после прогулки.
Главный специалист-эксперт Отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артеменко в беседе с «Радио 1» рассказал, как обезопасить себя от укуса клеща.
«Нужно правильно одеваться, посещая природу: брюки заправлять штаниной в носки или носить высокую обувь, поскольку клещ ползёт с земли, цепляется за штаны и лезет наверх. Рубашка тоже должна быть заправлена в брюки, манжеты брюк и рубашек должны быть плотными, желательно на липучках. Стоит избегать открытых участков кожи, чтобы клещу было сложнее добраться и присосаться к телу. Также надевать одежду лучше светлых тонов. Это поможет увидеть клеща на себе», — рассказал эксперт.

По словам специалиста, с момента прокалывания кожи клещом сразу есть риск заболевания — независимо от того, сколько клещ просидел и глубоко ли вкрутился в тело.

Евгений Артеменко дал рекомендации о том, что делать в экстренной ситуации.
«Как можно скорее обратиться в медорганизацию, чтобы его грамотно удалили. Если нет возможности, то следует самостоятельно достать клеща, выкручивая его против часовой стрелки пинцетом или ниточкой. И потом его нельзя выбрасывать, нужно сохранить в герметичном пакетике или баночке и отнести в лабораторию, которая проводит исследования на наличие возбудителя в клеще»,— сообщил собеседник.

Также специалист Роспотребназдора сказал, что, по научным данным, клещи активизируются в мае, конце июля — начале августа и в сентябре — октябре.
«По научным данным, у клещей два периода активности: май и конец июля — начало августа. Но ещё есть всплеск, когда активно идут грибы: сентябрь и октябрь. Они активны от благоприятной среды: тепла и влаги. Совет: обрабатывать свою одежду специальными, отпугивающими средствами — репеллентами, на которых указано, что они помогают от клещей. А дачные участки необходимо благоустраивать: косить высокую траву, потому что земля подсохнет, а клещи не любят засуху», — советует эксперт.

В завершении беседы эксперт ещё раз напомнил, что нельзя играть в русскую рулетку, а лучше сразу обращаться в медицинскую организацию.

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Путин наградил белгородского губернатора Гладкова орденом Мужества
02 мая 2024, 18:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества.
Указ президента опубликован на сайте правовой информации.

В тексте документа говорится, что Гладков представлен к награде за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. Также глава государства наградил медалями трех подростков, которые помогали людям во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Медалями «За спасение погибавших» удостоены: Артем Донсков, Ислам Халилов и Никита Иванов.

Несовершеннолетние помогали людям выбраться из горящего концертного здания, в котором было совершено массовое убийство 22 марта 2024 года.

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#путин
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Сенатор Ковитиди обвинила Запад в стыдливом молчании о трагедии в Одессе
02 мая 2024, 18:33

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила о стыдливом молчании коллективного Запада о массовом убийстве одесситов в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
Она подчеркнула, что эта трагедия является геноцидом, совершенным украинской властью против народа.

«Исполнилось 10 лет со дня массовой расправы над одесситами, выступившими против госпереворота на Украине. До сей поры Украиной не наказаны виновные в смерти пророссийски настроенных одесситов. О трагедии 2 мая 2014 года в Одессе стыдливо молчит ЕС, забыли об убийстве невинных одесситов и в США, Японии, Британии и Австралии», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ковитиди.

Она добавила, что таких страшных событий в городе не происходило со времён Великой Отечественной войны.

Ранее активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской роты» около здания бывшего посольства Украины в Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.

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#память
#ес
#одесса
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Новейший состав «Иволга 4.0» вышел на МЦД
02 мая 2024, 18:32

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Новый поезд «Иволга 4.0» вышел в рейс с пассажирами на МЦД. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«В присутствии мэра Москвы Сергея Собянина и под управлением нашей локомотивной бригады новейший состав проехал по МЦД-4, а в мае такие поезда появятся и на МЦД-3. В промежуточных вагонах «Иволги 4.0» – по три двери вместо двух. Благодаря этому, а также широким проёмам, сквозному проходу и отсутствию тамбура скорость высадки и посадки выросла на 30%. Сами же поезда стали вместительнее», – говорится в сообщении.
Четвёртая «Иволга» удобна для пассажиров ещё и креслами с откидными подлокотниками, поручнями с тёплым покрытием и мягкими подвесными ручками, чтобы ехать с комфортом стоя, проводными и беспроводными зарядными устройствами для гаджетов.
«Помимо этого, в новейшем составе есть система климат-контроля, которая подстраивается под температуру, адаптивное освещение — бодряще-яркое с утра и успокаивающее вечером. Имеются дополнительные информационные табло, чтобы не пропустить нужную остановку», – уточнили в министерстве.
В головных вагонах поезда также предусмотрено свободное пространство и специальные крепления для кресел-колясок

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#транспорт
#минтранс мо
#мцд
#поезд
#мцд-4
#подмосковье
#московская область
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Из «Красного треугольника» в Петербурге хотят сделать «город в городе»
В «Красном треугольнике» могут появиться коворкинги и гостиницы
02 мая 2024, 18:09

Фото: iStock/marvod

Территорию предприятия и памятника промышленной архитектуры в Санкт-Петербурге «Красного треугольника» планируется преобразовать, построив в нём «город в городе».
Так, касательно этой территории разрабатываются различные архитектурные концепции, согласно которым там могут появиться коворкинги, гостиницы, ретейл и даже жилые здания.

«Исторические корпуса «Красного треугольника», которые находятся в собственности компании, будут отреставрированы и приспособлены под современное использование в виде коворкингов, гостиниц, ретейла и других различных общественных зон. В них планируется реализовать жилую функцию. На примыкающей территории также планируется построить и новые объекты», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» представитель компании-инвестора Елена Державицкая.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге начнут монтаж скульптур на Московские триумфальные ворота. Отмечалось, что сами работы начнутся в мае, а завершатся осенью.

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#гостиницы
#компании
#санкт-петербург
#предприятие
#архитектура
#благоустройство
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В егорьевском селе Починки проведут капремонт сетей теплоснабжения
02 мая 2024, 18:07

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения планируется провести в селе Починки городского округа Егорьевск, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета о конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит проложить тепловые сети общей протяжённостью 2.4 км. Сеть теплоснабжения предназначена для обеспечения теплом социально-бытовых объектов и жилых домов в селе Починки», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 33 миллиона 679 тысяч 617 рублей 36 копеек. Заявки принимаются до 24 мая. Работы будут проводиться по региональной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование предусмотрено из бюджета Московской области и бюджета округа. Завершить работы планируется в сентября 2024 года.

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#жкх
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