Фото: iStock/Penderev
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что изучает украинский язык. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Дуров пояснил, что его интересовал украинский язык с подростковых лет, поскольку семья его мамы «родом с Украины». Он отметил, что его крайне завораживают различия и сходства русского и украинского языков.
По словам предпринимателя, по этой причине украинский язык был первым языком, на который перевели интерфейс социальной сети «ВКонтакте». Для этого, как написал Дуров, пришлось переписать большую часть кода соцсети. В результате он частично выучил данный язык.
Он подчеркнул, что изучение украинского языка помогло ему лучше понимать другие славянские языки. Дуров заключил, что понимание украинского языка без перевода позволяет ему поддерживать справедливость модерации в Telegram.
Читайте также:
Дуров: Telegram банит аккаунты, которые собирают координаты для нанесения ударов
Песков высказался о возможности блокировки Telegram в России
Дуров анонсировал монетизацию для Telegram-каналов
По словам предпринимателя, по этой причине украинский язык был первым языком, на который перевели интерфейс социальной сети «ВКонтакте». Для этого, как написал Дуров, пришлось переписать большую часть кода соцсети. В результате он частично выучил данный язык.
Он подчеркнул, что изучение украинского языка помогло ему лучше понимать другие славянские языки. Дуров заключил, что понимание украинского языка без перевода позволяет ему поддерживать справедливость модерации в Telegram.
Читайте также:
Дуров: Telegram банит аккаунты, которые собирают координаты для нанесения ударов
Песков высказался о возможности блокировки Telegram в России
Дуров анонсировал монетизацию для Telegram-каналов
Екатерина Коршунова