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Отец принятой в МГУ в девять лет Тепляковой пожаловался на проблему с жильем

Отец Алисы Тепляковой Евгений рассказал, что их выселяют из съемного жилья
03 августа 2024, 08:43
Фото: iStock/Rawpixel

Фото: iStock/Rawpixel

Евгений Тепляков, отец принятой в МГУ в 9 лет Алисы Тепляковой, пожаловался на сложную ситуацию с жильем. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.


По словам отца девочки-вундеркинда, их семью пытаются выселить из съемной квартиры. Уточняется, что владелец жилья выломал дверь, когда в доме находились беременная мать Алисы и дети.

После этого инцидента жена Теплякова вызвала полицейских, но на вызов они не приехали. Евгений отметил, что собственник квартиры оказывает давление на правоохранителей. Полицейские при этом утверждают, что силой выгонят семью из арендованной квартиры, добавил мужчина. Причины такого поведения владельца квартиры Тепляков не раскрыл.

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«Совет осетин» обратился в СК из-за слов Лебедева о «Матерях Беслана»
03 августа 2024, 08:15

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Общественное движение «Высший совет осетин» осудило слова блогера и дизайнера Артемия Лебедева об организациях «Матери Беслана» и «Голос Беслана», а также направило письмо в СК РФ и Генпрокуратуру. Об этом организация написала в своем Telegram-канале.
В интервью журналисту Юрию Дудю* дизайнер обвинил комитеты «Матери Беслана» и «Голос Беслана» в спекуляции на террористическом акте и получении «политических пирогов». Организация посчитала слова Лебедева «грязными» и «кощунственными».

В письме председателю СК РФ Александру Бастрыкину «Совет осетин» призвал привлечь блогера к ответственности за оскорбление чувств пострадавших от теракта в Беслане. В организации добавили, что Лебедев также должен быть лишен государственных наград.

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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
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#теракт
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На Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта
03 августа 2024, 07:22

Фото: iStock/Apriori1

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом говорится в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
Уточняется, что сообщение было опубликовано в 06:17 мск. Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее сообщалось, что свыше 900 машин ожидали проезда в Крым на Таманском берегу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, большие очереди перед въездом на Крымский мост начались со стартом курортного сезона, по этой причине было принято решение увеличить число постов досмотра с целью обеспечения безопасного проезда. По Крымскому мосту могут проезжать легковые автомобили и автобусы.

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Замглавы российского региона признал вину по делу о получении взятки
Замгубернатора Тюменской области Вахрин признал вину по делу о получении взятки
03 августа 2024, 06:41

Фото: istockphoto/Oksana Kalinina

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин признал свою вину по делу о взятке, передает РИА Новости на основе информации, полученной от сотрудников полиции.
Заместитель главы российского региона обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации («Получение взятки в особо крупном размере»).

Ранее стало известно, что фигурант дела полковника Пешкова начал сотрудничество со следствием и получил послабление.

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#взятка
#тюмень
#суд
#уголовное дело
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У полковника МЧС нашли 250 миллионов рублей, 50 объектов недвижимости и 20 машин
03 августа 2024, 04:46

Фото: istockphoto/blinow61

Полицейские обнаружили 250 миллионов рублей, более 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей у заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко. Об этом агентству ТАСС сообщили сотрудники полиции.
На все имущество Симоненко наложили обеспечительный арест.

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#собственность
#машины
#деньги
#имущество
#арест
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Фигурант дела полковника Пешкова начал сотрудничество со следствием и получил послабление
Второй фигурант дела полковника Пешкова сотрудничает со следствием
03 августа 2024, 04:13

Фото: iStock/Zolnierek

Второй фигурант уголовного дела, возбужденного в отношении полковника Дмитрия Пешкова по обвинению в хищениях при поставках продовольствия участника специальной военной операции (СВО), освобожден из-под стражи в связи с сотрудничеством со следствием. Об этом агентству ТАСС сообщили сотрудники правоохранительных органов.
Имя фигуранта дела не разглашается.

«Он помещен под домашний арест, срок которого ему также был продлен накануне до 7 октября», – рассказал собеседник агентства.

Вечером 2 августа стало известно, что полковник Пешков, бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу, арестован по обвинению в растрате.

Пешков не признал себя виновным.

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Савельев отказался от признания вины по делу о подготовке убийства

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#сво
#полиция
#сотрудничество
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Генпрокуратура подала иск об изъятии собственности замглавы МЧС Краснодарского края
ГП подала иск об изъятии собственности замглавы МЧС Краснодарского края
03 августа 2024, 03:33

Фото: istockphoto/Zerbor

Генеральная Прокуратура России подала иск о конфискации имущества заместителя главы краснодарского Главного управления МЧС России Сергея Симоненко и членов его семьи, передает ТАСС со ссылкой на судебные материалы по делу.
Иск был подан 18 июля в Краснодарский суд от имени первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разикина. В нем содержится требование «обратить взыскание на имущество в доход государства». По данным источников, у Симоненко было обнаружено имущество, законный доход от которого не был подтвержден.

«Это же стало основанием представления Генпрокуратуры в адрес руководства МЧС с требованием уволить Симоненко по отрицательным мотивам. Но вплоть до задержания, 31 июля, он оставался на службе», – заявил он.

Предварительные слушания по делу о конфискации имущества состоятся 5 августа.

Ранее был задержан 56-летний заместитель начальника управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко. Его арестовали по обвинению в коррупционных преступлениях, покушении на расправу и поджоге.

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#коррупция
#поджог
#краснодарский край
#мчс
#имущество
#конфискация
#суд
#арест
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Онуфрий Молчаливый: Для чего 3 июля нужно молчать и почему нельзя есть сырые яблоки
Православная церковь 3 августа чтит преподобного Онуфрия Печерского
03 августа 2024, 00:00

Фото: istock / Deagreez

3 августа 2024 года православная церковь вспоминает преподобного Онуфрия Печерского. В народе этот день называется Онуфрий Молчаливый, или Молчальник, Безмолвник. В материале «Радио 1» расскажем о традициях и приметах праздника, что разрешено и запрещено делать 3 августа.

История

История преподобного Онуфрия Печерского окутана таинственностью: согласно малочисленным сведениям о его житие, подвижник был аскетом и отрешенным от мира через молчание. Преподобный Онуфрий соблюдал строгий молчаливый затвор, как и ряд других монахов лавры (например, Феодор Молчальник).

Он жил в Киево-Печерской лавре в XII веке. Обычно обитель сохраняла память о своих насельниках, но про Онуфрия очень мало информации.

Онуфрий отличался благочестием и безграничной верой в Иисуса Христа.

Онуфрий Молчаливый — традиции

На Руси память преподобного отмечали особенным образом: всю работу 3 июля необходимо было совершать молча. Поговаривали, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без необходимости, иначе можно сглазить и навлечь трудности. В идеале провести весь день в полном молчании.

На 3 августа достаточно много запретов. Например, после еды необходимо всё тщательно убрать за собой, чтобы не осталось ни крошки, иначе придется экономить на всем.

В день Молчальника селяне провожали лето и приступали к сбору яблоки. При этом до Яблочного Спаса, 19 августа, их не ели.
Фото: istock / somboon kaeoboonsong

Что нельзя делать 3 августа

Кроме того, что нельзя разговаривать, тем более запрещено сплетничать, ругаться, грубить, спорить или выяснять отношения. Любая стычка перерастёт в грандиозный скандал, супруги даже могут расстаться навсегда.

3 августа стоит осторожно пользоваться острыми предметами. Считается, что раны, оставленные на Онуфрия, будут очень долго заживать.

Нельзя пускать домой непрошенных гостей.

На Онуфрия запрещено есть сырые яблоки, иначе будут проблемы с животом.

Что можно делать 3 августа

Из яблок можно делать компоты, сушить их или готовить варенье.

В начале месяца приходит время приводить в порядок амбары, проветривать и сушить погреба. Наши предки также проверяли амбары с помощью кошек. Так на Руси боролись с грызунами.
Фото: istock / familylifestyle
Хозяйки 3 августа вставали пораньше, чтобы навести уборку и выкинуть все ненужное из кухни и кладовых.

Утром в день Онуфрия можно набрать из любого ближайшего источника молчальную воду. На Руси её считали полезной для здоровья.

Приметы на 3 августа

  • Если ночь была холодной — жди суровую зиму;
  • Высокая влажность предвещает большое количество грибов;
  • Дождь с грозой — к сырой осени;
  • Низкостелющийся туман указывает на скорое потепление.

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Савельев отказался от признания вины по делу о подготовке убийства
02 августа 2024, 23:17

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев не признал себя виновным по делу о подготовке убийства, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Татьяну Лупандину.
«Вину наш подзащитный не признает», – заявила юрист.

Сенатору предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту 3 части 2 статьи 105 (организация приготовления к убийству) Уголовного кодекса РФ: Летом 2023 года Савельев поручил своим знакомым убить неприятного ему бизнесмена, но сотрудники правоохранительных органов узнали об этом и инсценировали убийство.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал сенатора Дмитрия Савельева. Он останется под стражей до 2 октября.

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#юрист
#арест
#совет федерации
#уголовное дело
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В подмосковном Минсельхозе научили выбирать правильные арбузы и дыни
02 августа 2024, 22:06

Фото: iStock / pilipphoto

С наступлением августа в магазинах и на рынках Подмосковья появились арбузы и дыни. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области поделились советами, как не ошибиться и купить сочные и сладкие бахчевые.
Прежде всего, следует обратить внимание на звук от стука по арбузу. Если он звонкий, как от пустого ящика, то, возможно, плод еще не дозрел. Спелый арбуз издаёт приятный гулкий звук, похожий на звук барабана.
«Также стоит обратить внимание на корку арбуза. Она должна быть твёрдой и без блеска. Спелый плод обладает темной коркой, которую невозможно проткнуть или поцарапать. Трещин и вмятин на арбузе быть не должно. Кроме того, лучше выбирать плод с сухой или хрупкой плодоножкой, с жёлтым или оранжевым пятном от грунта», – отметили в пресс-службе министерства.
При выборе дыни по ней тоже рекомендуют постучать. Глухой звук свидетельствует о созревании плода, звонкий может указывать на неспелость. На спелой дыне должно быть только одно небольшое светлое пятно от грунта, а вот тёмные пятна могут говорить о порче плода.

Важно помнить: если при надавливании на дыню она пружинит, значит, плод спелый. Твёрдый плод, возможно, ещё не дозрел.

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