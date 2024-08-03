Отец принятой в МГУ в девять лет Тепляковой пожаловался на проблему с жильем

Фото: iStock/Rawpixel
Евгений Тепляков, отец принятой в МГУ в 9 лет Алисы Тепляковой, пожаловался на сложную ситуацию с жильем. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.
По словам отца девочки-вундеркинда, их семью пытаются выселить из съемной квартиры. Уточняется, что владелец жилья выломал дверь, когда в доме находились беременная мать Алисы и дети.
После этого инцидента жена Теплякова вызвала полицейских, но на вызов они не приехали. Евгений отметил, что собственник квартиры оказывает давление на правоохранителей. Полицейские при этом утверждают, что силой выгонят семью из арендованной квартиры, добавил мужчина. Причины такого поведения владельца квартиры Тепляков не раскрыл.
Читайте также:
Поступившая в МГУ девятилетняя девочка получила студенческий билет
Психолог оценила, как живёт семья вундеркинда Алисы Тепляковой
«Психика не выдержит». Педагог оценил перспективы 9-летней Тепляковой в МГУ
Екатерина Коршунова