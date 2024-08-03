Отец принятой в МГУ в девять лет Тепляковой пожаловался на проблему с жильем

Общественное движение «Высший совет осетин» осудило слова блогера и дизайнера Артемия Лебедева об организациях «Матери Беслана» и «Голос Беслана», а также направило письмо в СК РФ и Генпрокуратуру. Об этом организация написала в своем Telegram-канале.