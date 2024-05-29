Отец ребёнка со СМА засудил МВД по делу о пикете в день визита Путина

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Отец трехлетнего мальчика со спинальной мышечной атрофией Дмитрий Бахтин выиграл дело против МВД по делу о пикете в день визита президента России Владимира Путина в Екатеринбург. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на представителя семьи Юлию Липинскую.
Согласно сообщению, поводом для судебного разбирательства послужило задержание Дмитрия Бахтина во время одиночного пикета, который он устроил в день визита Путина в Екатеринбург 15 февраля.
Суд встал на сторону отца больного ребёнка и вынес решение о компенсации в размере 55 300 рублей за счет государственной казны.
Накануне Бахтин устроил одиночный пикет в Москве у здания Минздрава, требуя лекарство для сына.
Два года назад удалось собрать на лечение сына Бахтина 160 миллионов рублей. Тогда для него приобрели самый дорогой в мире препарат — «Золгенсма». Однако лекарство не смогло помочь мальчику. Бахтин потребовал от Минздрава обеспечить ребёнка препаратом «Спинраза». Однако уже в ноябре 2023 года врачи решили, что «Спинраза» больному мальчику больше не требуется.
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Суд встал на сторону отца больного ребёнка и вынес решение о компенсации в размере 55 300 рублей за счет государственной казны.
«Мы в очередной раз отстояли свою правоту. Хотелось бы напомнить, что мы являемся законопослушными гражданами и просим такого же отношения к нам. Надеюсь, что этот прецедент заставит соблюдать закон по отношению к мирным гражданам», — отметила Липинская.
Накануне Бахтин устроил одиночный пикет в Москве у здания Минздрава, требуя лекарство для сына.
Два года назад удалось собрать на лечение сына Бахтина 160 миллионов рублей. Тогда для него приобрели самый дорогой в мире препарат — «Золгенсма». Однако лекарство не смогло помочь мальчику. Бахтин потребовал от Минздрава обеспечить ребёнка препаратом «Спинраза». Однако уже в ноябре 2023 года врачи решили, что «Спинраза» больному мальчику больше не требуется.
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Элина Позднякова