Панде Катюша в Московском зоопарке исполнилось полгода

Фото: Московский зоопарк
Детёнышу большой панды Катюше, которая живёт в Московском зоопарке, исполнилось полгода. Об этом в Telegram сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
«Катюше исполнилось шесть месяцев. Она получила свою первую морковку, и похоже поняла, что не только мамино молоко вкусное», — написала руководитель.Потомство больших панд редко появляется в неволе. Поэтому рождение Катюши было большим событием не только для России, но и для Китая. Дело в том, что правительство Китайской народной республики не продаёт панд и не дарит. Власти Китая дают животных той или иной стране на временное содержание в знак особого расположения. При этом чёрно-белые медведи остаются собственностью Китая и по истечении определённого времени возвращаются на родину.
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Сергей Калугин