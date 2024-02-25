Папа Франциск призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине

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В своем очередном воскресном обращении к верующим 25 февраля Папа Римский Франциск призвал к дипломатическому разрешению продолжающегося конфликта на Украине. Он выразил надежду, что войну удастся завершить путем возвращения к гуманности и создания условий для дипломатических переговоров, сообщает РБК.
В своей речи Папа Франциск также обратил внимание на необходимость мирного разрешения конфликта между Палестиной и Израилем. Он призвал стороны конфликта отказаться от насилия и найти пути к мирному сосуществованию.
Кроме того, Папа Франциск подчеркнул важность солидарности с теми, кто пострадал от насилия и войны. Он призвал верующих молиться за мир и оказывать помощь нуждающимся.
Призыв понтифика к дипломатическому решению конфликтов является важным сигналом для мирового сообщества. Глава католической церкви обращается ко всем сторонам конфликтов с призывом прекратить насилие и сесть за стол переговоров.
87-летний Франциск прочёл воскресную проповедь, несмотря на то что отменил субботние аудиенции из-за недомогания.
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«24 февраля 2024 года мы с грустью и болью вспоминали вторую годовщину российско-украинской войны. Так много жертв, ранений, разрушений, страданий и слез она принесла, и этот период становится все длиннее, конца его не видно. Эта война не только опустошает регион, но и сеет страх и ненависть по всему миру», — сказал понтифик.
Призыв понтифика к дипломатическому решению конфликтов является важным сигналом для мирового сообщества. Глава католической церкви обращается ко всем сторонам конфликтов с призывом прекратить насилие и сесть за стол переговоров.
87-летний Франциск прочёл воскресную проповедь, несмотря на то что отменил субботние аудиенции из-за недомогания.
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Сергей Калугин