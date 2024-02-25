Папа Франциск призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине

В марте 2024 года в России состоятся восьмые по счету выборы главы государства. Россияне смогут отдать свой голос за будущего президента России в избирательных участках или поучаствовать в голосовании дистанционно. Некоторые избиратели смогут проголосовать досрочно, посетив ближайший избирательный участок. Предварительно проголосовать можно будет, в том числе за рубежом.