Папа Римский раскрыл свой взгляд на ад

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента Республики
Папа Римский Франциск в эфире телешоу Che Tempo Che Fa заявил, что ад пуст.
Более трёх миллионов итальянцев в прямом эфире смотрели часовое интервью 67-летнего понтифика. В ходе беседы Франциск затронул несколько последних новостей, таких как разрешение однополых браков Ватиканом и военные мировые конфликты.
Также папа Римский ответил на вопрос ведущего Фабио Фацио о том, каким он себе представляет ад. По словам понтифика, лично он предпочитает думать, что в аду ничего нет. Он выразил надежду на то, что он действительно пуст.
Напомним, что, согласно католицизму, в ад отправляются души грешников, которые подвергаются там наказаниям. Высшим наказанием является вечное отлучение от Бога.
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Также папа Римский ответил на вопрос ведущего Фабио Фацио о том, каким он себе представляет ад. По словам понтифика, лично он предпочитает думать, что в аду ничего нет. Он выразил надежду на то, что он действительно пуст.
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Анастасия Чинкова