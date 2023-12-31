Париж в новогоднюю ночь будут охранять 100 тысяч солдат и полицейских

Праздничные новогодние мероприятия в Магадане отменили после того, как Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород. Об этом сообщил 31 декабря мэр города Юрий Гришан, добавив, что праздновать и радоваться в такой ситуации совсем неуместно.