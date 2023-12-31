Париж в новогоднюю ночь будут охранять 100 тысяч солдат и полицейских

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Франция мобилизует около 100 000 полицейских, жандармов и солдат в Париж накануне Нового года в условиях «очень высокой террористической угрозы». Об этом объявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в соцсетях ведомства
Полиция также задействует вертолеты и беспилотники для наблюдения за толпой на улицах французской столицы. Ожидается, что в новогоднюю ночь в центре Парижа соберется 1 млн. человек.
Глава МВД Жеральд Дарманен рекомендовал сохранять максимальную бдительность в свете приближения католического Рождества и Нового года. Префектам было поручено усилить меры безопасности в местах скопления людей.
Однако не только Франция сталкивается с повышенным террористическим риском во время праздников: органы госбезопасности Германии и Австрии недавно сорвали предполагаемый исламистский заговор с целью нападения на Кельнский собор в Германии, а также на собор Святого Стефана в Вене (Австрия) в канун Рождества или Нового года.
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Глава МВД Жеральд Дарманен рекомендовал сохранять максимальную бдительность в свете приближения католического Рождества и Нового года. Префектам было поручено усилить меры безопасности в местах скопления людей.
«В связи с войной между Израилем и ХАМАС и поляризацией, которую она вызывает в нашем обществе, а также в связи с приближающимся сезоном праздников существует огромный риск террористических атак в Европейском союзе», — заметила ранее в декабре комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон.Читайте также:
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Артем Путинцев