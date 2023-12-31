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Париж в новогоднюю ночь будут охранять 100 тысяч солдат и полицейских

31 декабря 2023, 07:09
Фото: iStock/Flory

Фото: iStock/Flory

Франция мобилизует около 100 000 полицейских, жандармов и солдат в Париж накануне Нового года в условиях «очень высокой террористической угрозы». Об этом объявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в соцсетях ведомства
Полиция также задействует вертолеты и беспилотники для наблюдения за толпой на улицах французской столицы. Ожидается, что в новогоднюю ночь в центре Парижа соберется 1 млн. человек.

Глава МВД Жеральд Дарманен рекомендовал сохранять максимальную бдительность в свете приближения католического Рождества и Нового года. Префектам было поручено усилить меры безопасности в местах скопления людей.


Однако не только Франция сталкивается с повышенным террористическим риском во время праздников: органы госбезопасности Германии и Австрии недавно сорвали предполагаемый исламистский заговор с целью нападения на Кельнский собор в Германии, а также на собор Святого Стефана в Вене (Австрия) в канун Рождества или Нового года.

«В связи с войной между Израилем и ХАМАС и поляризацией, которую она вызывает в нашем обществе, а также в связи с приближающимся сезоном праздников существует огромный риск террористических атак в Европейском союзе», — заметила ранее в декабре комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон.

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Из-за трагедии в Белгороде отменены новогодние салюты во Владивостоке
31 декабря 2023, 06:46

Фото: iStock/saiko3p

Во Владивостоке отменили праздничные фейерверки из-за обстрела Белгорода украинскими военными днем 30 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова мэра города Константина Шестакова
Градоначальник столицы ДФО также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Ранее стало известно, что праздничные новогодние мероприятия в Магадане отменили после того, как Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород. Об этом сообщил 31 декабря мэр города Юрий Гришан, добавив, что праздновать и радоваться в такой ситуации совсем неуместно.

Кроме того, об отмене новогоднего салюта рассказал также и мэр Благовещенска Олег Имамеев. "Друзья, мы приняли решение отменить запланированный на вечер праздничный салютДумаю, сегодня он будет неуместен. Отметьте наступление Нового года со своими родными и близкими. Погуляйте по улицам нашего замечательного города», — отметил он (цитата по «Российской газете»).

Разумеется, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тоже принял решение об отмене массовых мероприятий в регионе. Об этом он написал в своём Telegram-канале. Это решение коснётся всех девяти приграничных муниципальных образований, а также Белгорода и Яковлевского городского округа.

Новогодние фейерверки уже были отменены в десятках регионов. Среди субъектов, где запретили использовать пиротехнику, — граничащие с зоной СВО Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская, Ростовская области, Крым и Севастополь.

Несмотря на действие особого противопожарного режима в Татарстане, власти столицы республики определили места для использования пиротехники. А в Самарской области за использование пиротехники вне специально отведенных местах будут штрафовать.

Фейерверки на Новый год также отменены в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге

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#салют
#всу
#обстрел
#белгород
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Магадан отменил все новогодние торжества из-за белгородской трагедии
РИА Новости: Мэр Магадана отменил новогодние торжества и салюты
31 декабря 2023, 04:34

Фото: iStock/Siempreverde22

Праздничные новогодние мероприятия в Магадане отменили после того, как Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород. Об этом сообщил 31 декабря мэр города Юрий Гришан, добавив, что праздновать и радоваться в такой ситуации совсем неуместно.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при обстреле Белгорода», — заявил магаданский градоначальник, добавив, что надеется на поддержку местных жителей, которые не станут запускать салюты и фейерверки в новогоднюю ночь.

Ранее об отмене новогоднего салюта рассказал также и мэр Благовещенска Олег Имамеев.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение об отмене массовых мероприятий в регионе. Об этом он написал в своём Telegram-канале. Это решение коснётся всех девяти приграничных муниципальных образований, а также Белгорода и Яковлевского городского округа.

Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.

На текущий момент подтверждена гибель 21 человека, в том числе троих детей. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей.

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#праздники
#белгород
#украина
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Скончался известный российский журналист Максим Соколов
На 65-м году жизни скончался известный журналист Максим Соколов
30 декабря 2023, 21:49

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 65-м году скончался публицист Максим Соколов. Об этом сообщила его супруга Светлана в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что колумнист агенства умер на даче в Тверской области.

Соколов на протяжении многих лет являлся обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК и Первым каналом. В разное время он состоял в штате газет «Коммерсантъ», «Известия», «Независимой газеты» и многих других изданий.

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что смерть Соколова является невосполнимой утратой и огромной потерей. Самого журналиста он оценил как профессионала, который всегда был лидером и примером для своих коллег.

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#смерть
#журналист
#россия
#сми
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Гладков отменил все массовые мероприятия в Белгороде и его окрестностях
В Белгороде решением Гладкова отменяются все массовые мероприятия
30 декабря 2023, 20:26

Фото: iStock/Roman Novitskii

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение об отмене массовых мероприятий в регионе. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что мероприятия не будут проводится во всех девяти приграничных муниципальных образованиях, в Белгороде и Яковлевском городском округе.

В субботу украинские военные произвели массированные удары по Белгороду. В результате этого террористического акта погибли 14 человек, среди которых двое детей. Ещё 108 получили ранения разной степени тяжести. В Минобороны РФ причиной такого шага ВСУ назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений на линии фронта, а также спровоцировать ВС РФ к совершению подобных действий.

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#белгород
#вячеслав гладков
#обстрел
#запрет
#мероприятия
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Болгарский город Габрово нашёл способ сэкономить на артистах в новогоднюю ночь
Болгарский город Габрово встретит Новый год 30 декабря в целях экономии
30 декабря 2023, 19:42

Фото: istockphoto/Wirestock

Преждевременное празднование Нового года стало уже традицией для болгарского города Габрово, жители которого стали легендарными из-за своей скупости. Муниципалитет принял такое решение из-за «баснословных гонораров», которые требуют артисты за выступления в ночь на 1 января.
Вот и в этом году праздничный концерт в Габрово, который также известен как болгарская столица юмора, начнется в субботу, 30 декабря, в 19:00 по местному времени на центральной площади города. На мероприятии выступят исполнитель Владо Михайлов и музыканты групп P.I.F., Sleng и REWIND, расценки которых в этот день, действительно, на порядок ниже, чем в новогоднюю ночь. После концерта «Под звёздами Габрово» состоится праздничный фейерверк.

Идея преждевременного празднования Нового года, у которой есть как сторонники, так и противники, косвенно поддерживает фольклорную репутацию жителей Габрово как весьма скупых людей, постоянно желающих на всём сэкономить. Габровцев из-за этого порой называют «болгарскими шотландцами».

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#болгария
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В Петербурге появилась мемориальная доска в память о Евгении Пригожине
30 декабря 2023, 19:24

Фото: istockphoto/Iuliia Leonteva

Памятная доска в честь предпринимателя и основателя частной военной компании «Вагнер» появилась на фасаде здания его офиса на Набережной лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге.
Надпись на табличке гласит о том, что в этом доме с 2003 по 2023 год работал Герой Российской Федерации, Руководитель ЧВК «Вагнер» Пригожин Евгений Викторович.

Ранее появилась информация о том, что с предложением об установлении мемориальной доски обратилось ООО «Бар Сервис», которому принадлежит здание. Однако получило отказ. Дело в том, что здание является объектом культурного наследия регионального значения («Дом Г. К. Кейзерлинга (М. С. Дружининой)») и согласование установки на нем информационно-памятной конструкции относится к ведению КГИОП. Если ведомство не согласовывало установку таблички, её придется демонтировать.

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Украинских мужчин выездных категорий отказываются выпускать за границу
«Страна»: мужчин выездных категорий не выпускают за границу через украинские КПП
30 декабря 2023, 17:13

Фото: iStock/Stadtratte

Мужчин выездных категорий отказываются выпускать из Украины на контрольно-пропускных пунктах. Об этом в своём Telegram-канале пишет издание «Страна».
Отмечается, что на украинско-польской границе теперь запрашивают справку из военкомата у многодетных отцов, волонтёров и инвалидов.

В связи с тем, что практически в каждом автомобиле едут мужчины, процесс пересечения границы происходит медленно, образовываются многокиломметровые очереди.

Также сообщается, что теперь на всех КПП на границе с Польшей работают сотрудники военкоматов, которые сразу вычисляют тех, кто намерен бежать из страны.

Украинские власти пока не прокомментировали ситуацию, которая разворачивается на границе.

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#польша
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Патриарх Кирилл выразил соболезнования семье убитого Романа Легойды
30 декабря 2023, 17:00

Фото: iStock/Jack Holliday

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды. Об этом пишет РИА Новости.
Патриарх рассказал, что тяжело воспринял трагическую весть о кончине Романа Легойды. Он выразил соболезнования его сыну, председателю Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимиру Легойде.

Напомним, что днём 29 декабря на обочине автодороги в Ленинском городском округе Московской области было обнаружено тело 90-летнего Романа Легойды. Правоохранительным органам удалось установить личность убийцы. Им был признан 25-летний Адам Щербаков, который сознался в содеянном и рассказал, что совершил преступление ради кражи 100 тысяч рублей.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв исполнил желания 5 детей с «Ёлки желаний»
30 декабря 2023, 16:25

Фото: Александр Степанов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в «Ёлке желаний», исполнив заветные мечты пяти детей, которые написали свои просьбы на листках и повесили их на волшебное новогоднее дерево.
Трёхлетний Тимофей из Донецкой Народной Республики давно грезил о велосипеде. Шарик с его мечтой глава Подмосковья снял с «Ёлки желаний» в московском Кремле. Мальчик с мамой и бабушкой живёт на подшефной для Московской области территории — в посёлку Седово Новоазовского района ДНР. Накануне Нового года по просьбе Андрея Воробьёва подарок Тимофею доставил вице-губернатор региона Евгений Хромушин. Счастью ребёнка не было предела. Его мама тепло поблагодарила губернатора Подмосковья за заботу и исполнение детской мечты.



У Матвея из Ивантеевки, которому восемь лет, заветной мечтой было прокатиться на настоящем танке. Он написал о своём желании на открытке, которую разместили на ёлке в Мастерской управления «Сенеж». Глава региона прочитал её и пообещал исполнить мечту мальчика. Через пять дней Матвея пригласили в Таманскую дивизию и прокатили на знаменитом танке Т-80 «Алёша», том самом, который в одном бою уничтожил восемь единиц вражеской бронетехники, а потом ещё отбуксировал с поля боя подбитый российский танк, тем самым спася жизнь его экипажу. По словам мамы, Матвей и раньше хотел стать военным, а теперь она не сомневается и в роде войск, который выберет её сын.



14-летняя Арина, как и Тимофей, мечтала о велосипеде. Андрей Воробьёв перед Новым Годом исполнил её мечту. 11-летний Саша очень хотел полетать на вертолёте, ведь его папа служил в ВДВ и много рассказывал о небе и ощущении полёта. В канун Нового года мальчик смог почувствовать себя настоящим пилотом, сидя за штурвалом настоящего вертолёта под присмотром инструктора. А 14-летний Дима из Балашихи получил в подарок от губернатора шведскую стенку, о которой давно мечтал. Её установили в комнате мальчика и теперь он сможет заниматься спортом в любое время.



Для всех ребят губернатор Московской области Андрей Воробьёв в канун новогодних праздников стал настоящим добрым волшебником.

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