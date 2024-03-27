Патриарх Кирилл: Враги России пытаются столкнуть христианство и ислам

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Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье является попыткой столкнуть две традиционные религии. Об этом заявил глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл, сообщает ТАСС.
Он также добавил, что недоброжелатели пытаются использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией в России и обозлить россиян на представителей прочих стран, например, Таджикистана. Церковь не может допустить ничего подобного в России. Перед Богом все равны. К тому же Россия — многонациональное государство, где взаимодействуют между собой представители различных национальностей и форм вероисповедания.
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Мария Федоровцева