Первый в Подмосковье ёлочный базар нового сезона откроют 8 декабря

Фото: Минсельхозпрод МО
Ёлочные базары на территории Подмосковья начнут открывать с 8 декабря. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Под ёлочные базары утверждены места в 45 городских округах. Предполагается, что на территории региона будет работать около 250 точек. Это базары на муниципальной и частной земле, а также точки у торговых центров. Первый ёлочный базар открываем 8 декабря, а с 15 декабря планируем начало работы точек продажи хвойных деревьев в полном объёме», – отметил Мурашов.Он добавил, что этой зимой продажа елей и сосен продлится до 10 января. Все официальные точки продаж оформят в едином стиле в соответствии с брендом «Зима в Подмосковье». Найти места реализации новогодних ёлок уже можно на интерактивной карте и на сайте Минсельхозпрода Московской области.
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Лора Луганская