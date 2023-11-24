Петербургские ученые разработали первую антивейп-систему

Фото: istockphoto/Igor Ilkov
В России создали первую электронную антивейп-систему. О разработке специалистов из Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения рассказали авторы устройства.
Главный инженер проекта Никита Литвинцев в разговоре с «Известиями» сообщил, что они с коллегами решили взяться за такую разработку, когда от вейпа пострадали их знакомые. Например, мальчик в возрасте 12 лет погиб от курения электронной сигареты. Затем один знакомый едва не потерял ногу, когда у него в кармане взорвалась литиевая батарейка вейпа, добавил Никита.
Прибор напоминает Bluetooth-кнопку, в которую встроены датчики и анализаторы воздуха. Они настроены таким образом, чтобы распознавать наличие глицерина и пропиленгликоля — основных компонентов жидкости для вейпа. Также гаджет снабжен передающим устройством, которое может обрабатывать и передавать информацию на телефон или компьютер пользователя. Так можно будет определять, курят в помещении вейп или нет.
Руководители учебных заведений считают, что применение такого устройства поможет сократить количество курильщиков электронных сигарет в школах и институтах. Однако врачи уверены: для того, чтобы отказаться от вредной привычки, одного электронного контролера недостаточно.
Читайте также:
Правительство РФ выступило против запрета продажи жидкостей для вейпов
Врач Позднякова заявила о риске развития рака лёгких у детей при курении вейпа
Главный нарколог Подмосковья Холдин раccказал, поможет ли вейп бросить курить
Прибор напоминает Bluetooth-кнопку, в которую встроены датчики и анализаторы воздуха. Они настроены таким образом, чтобы распознавать наличие глицерина и пропиленгликоля — основных компонентов жидкости для вейпа. Также гаджет снабжен передающим устройством, которое может обрабатывать и передавать информацию на телефон или компьютер пользователя. Так можно будет определять, курят в помещении вейп или нет.
Читайте также:
Правительство РФ выступило против запрета продажи жидкостей для вейпов
Врач Позднякова заявила о риске развития рака лёгких у детей при курении вейпа
Главный нарколог Подмосковья Холдин раccказал, поможет ли вейп бросить курить
Александр Бойцов