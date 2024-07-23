Певца Шарлота* внесли в список террористов и экстремистов

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Арестованный за оскорбление чувств верующих певец Эдуард Шарлот* включен в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.
Шарлот* стал фигурантом трех уголовных дел в декабре прошлого года. Исполнитель многократно признавал свою вину и просил прощение перед аудиторией.
В число его противоправных деяний входит: разрыв георгиевской ленты, исполнение пародии на мотив песни «День Победы» в обнаженном виде, а также издевательство над снимком патриарха Кирилла.
Ранее певец Шарлот* публиковал ролики, на которых он сжигал свой российский паспорт, оскорблял россиян и демонстрировал иные преступные действия, находясь за границей. Силовики задержали его в аэропорту и заключили под стражу.
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* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
В число его противоправных деяний входит: разрыв георгиевской ленты, исполнение пародии на мотив песни «День Победы» в обнаженном виде, а также издевательство над снимком патриарха Кирилла.
Ранее певец Шарлот* публиковал ролики, на которых он сжигал свой российский паспорт, оскорблял россиян и демонстрировал иные преступные действия, находясь за границей. Силовики задержали его в аэропорту и заключили под стражу.
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* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Екатерина Коршунова