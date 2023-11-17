Почему собака дёргается во сне и что делать? – советы кинологов

Фото: IStock/Ирина Мещерякова
Собаки нередко дёргаются, перебирает лапами, вращают глазами во время сна. Такое поведение может напугать хозяина, но кинологи считают это нормой. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», что делать в такой ситуации.
«Собаковод может напугаться, если увидит, как его собака перебирает лапками во сне. Особо тревожные хозяева могут даже пытаться разбудить животное в этот момент. Но делать этого не стоит, в таком поведении нет ничего страшного. Слабые подергивания конечностями не должны вызывать тревогу. Но если вы наблюдаете интенсивные, толчкообразные движения и в периоды бодрствования, необходимо провести диагностику, чтобы исключить нарушения функций центральной нервной системы», – отметил он.Собака дёргается во сне из-за физико-химических процессов растущего организма. Как и у людей у собак есть разные фазы сна. Во время быстрой фазы, питомец может начать подергивать конечностями, вращать глазами и даже поскуливать. Также во время сна у собаки может отключаться часть мозга, которая контролирует тело. Мышцы могут сокращаться в непроизвольном режиме, и это абсолютно нормальное состояние, уверен кинолог.
Названы шаги для спасения собак от ранней смерти
Если подёргивание непродолжительное и неактивное, то будить питомца не нужно. Но если вы заметили, что собака постоянно двигается во сне, её поведение резко меняется, становится слишком активным, неестественным, питомец после пробуждения продолжает совершать действия, которые он совершал во сне, стоит обратиться за помощью к неврологу. Это может говорить о нарушении функций центральной нервной системы или о болевом синдроме.
«Это могут быть как невралгические нарушения, так и нарушения органов и их систем. Поэтому, если вы заметили странное поведение во время сна у собаки, стоит проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить любые проблемы со здоровьем», — отметили кинологи.Читайте также:
Кинологи раскрыли, в каких случаях стресс полезен собакам
Почему собака писается при встрече хозяина, и что делать? – советы кинологов
Нет физической силе: кинологи раскрыли, как правильно ругать собаку за проступки
Екатерина Шмакова