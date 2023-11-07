Почетный гражданин Московской области Борис Громов отмечает юбилей

Фото: пресс-служда админитсрации губернатора Московской области
Почетный гражданин Московской области Борис Всеволодович Громов празднует 80-летие. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Московской области.
Борис Всеволодович родился 7 ноября 1943 года. Он является героем Советского Союза, награждён орденом Ленина, двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Красной звезды, орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, медалями и иностранными орденами.
С 1989 года стал народным депутатом СССР. Также в декабре 2003 г. вошёл в состав президиума Государственного совета Российской Федерации и стал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва.
Кроме этого, благодаря инициативе Громова была создана Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое Братство».
Стоит отметить, что Борис Громов 12 лет занимал пост губернатора Московской области.
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С 1989 года стал народным депутатом СССР. Также в декабре 2003 г. вошёл в состав президиума Государственного совета Российской Федерации и стал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва.
Стоит отметить, что Борис Громов 12 лет занимал пост губернатора Московской области.
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Мира Полтева